/693154/تعليم-الاسماعيلية-توقف-معلمة-قامت-بتزنيب-التلاميذ-بمدرسة-لغات

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، استبعاد معلمة بمدرسة 24 أكتوبر الابتدائية الرسمية لغات وندبها إلى ديوان إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية لحين انتهاء التحقيقات بعد ورود معلومات تفيد قيام المعلمة بسوء التعامل مع طلاب أحد الفصول خلال امتحانات المهام الإدارية للصف الرابع الابتدائي.

دوت الخليج

وكان طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية قد كلف لجنة تضم الشئون القانونية ومدير إدارة المدارس الرسمية ومدير إدارة شمال الإسماعيلية لبحث الواقعة وإجراء التحقيقات اللازمة مع المعلمة وذلك بعد ورود شكاوى عديدة من أولياء أمور طلاب أحد الفصول بقيام معلمة بالتعامل مع التلاميذ بصورة غير لائقة.

منشور على التواصل الاجتماعي

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا منشورا، نشرته ولية أمر لأحد لطلاب الملتحقين بمدرسة 24 أكتوبر يفيد قيام معلمة بتزنيب التلاميذ رافعي الأيدي لمدة فترتين، ورغم محاولات من زملائها لردعها عما تفعل وتوسل التلاميذ إليها وهم صائمون، وفي يوم امتحانات المهام التدائية إنها لم تنصاع لرغبات زملائها وإدارة المدرسة.