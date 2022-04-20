«ارتفاع جديد».. أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا، وذلك نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من أزمات كثيرة.

دوت الخليج يستعرض أسعار الذهب في مصر اليوم سعر الذهب عيار 18 قيراط في مصر اليوم الأربعاء 20أبريل: سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطا في مصر اليوم الأربعاء 907للجرام. سعر الذهب عيار 21 قيراط في مصر اليوم الأربعاء 20 أبريل: سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في مصر اليوم 1058 جنيه للجرام. سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر اليوم الأربعاء 20 أبريل: سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر اليوم 1209 جنيها للجرام. الاوقية: ١٩٤٠ دولار

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