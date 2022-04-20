9 أيام.. إجازات الجامعات من شم النسيم حتى عيد الفطر

يحصل طلاب الجامعات على إجازة يوم الأثنين المقبل 25 أبريل وذلك باعتباره إجازة رسمية وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى بأن يكون إجازة رسمية مدفوعى الأجر بمناسبة عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء.
كما يحصل الطلاب على إجازة عيد الفطر المبارك والتى تبدأ يوم السبت 30 أبريل وحتى يوم الخميس 5 مايو 2022 ، على أن تستأنف الدراسة يوم السبت 7 مايو بالكليات وانتظام حضور الطلاب وعودة تنظيم المحاضرات بالجامعات.
وبذلك يصبح إجمالى ما يحصل عليه الطلاب حوالى 9 أيام إجازة بداية من عيد شم النسيم وتحرير سيناء وحتى الانتهاء من إجازة عيد الفطرالمبارك وفقا لقرارات مجلس الوزراء وإعلان الاجازات الرسمية بما فيها أيام الجمعة الواقعة قبل وبعد إجازة عيد الفطر.
وعلى جانب آخر، تواصل كليات جامعة القاهرة تنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى الميد تيرم، حيث انتهت بعض الكليات من عقد الاختبارات، فيما تواصل كليات أخرى تنظيمها سواء فى الأيام الجارية أو الانطلاق بعد إجازة عيد الفطر.
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