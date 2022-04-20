وزير التعليم العالي يُعلن صدور قرارين جمهوريين بتعيين عمداء جُدد بجامعة أسيوط

أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور قرارين جمهوريين بتعيين عمداء جُدد في جامعة أسيوط. وجاءت التعيينات على النحو التالي: • د. حسن محمد حويل خليفة، عميدًا لكلية التربية. • د. عماد سمير محمود علي، عميدًا لكلية التربية الرياضية.

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