ياسمين فؤاد: استضافة مصر COP27 يؤكد التزامها بتعهدات خفض الانبعاثات

جدة - نرمين السيد - وجاء ذلك بحضور الدكتور يحيى بهى الدين، نائب رئيس الجامعة البريطانية للبحوث والمشروعات، والدكتورة ودودة بدران، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، والدكتور هادية فخر الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمانى خُضير، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع ورئيس قسم العلوم السياسية، والدكتورة رانيا منيسى، رئيس قسم الاقتصاد بالكلية، والدكتورة مديحة مطاوع، القائم بأعمال رئيس قسم إدارة الأعمال بالكلية، والمدرسين المساعدين المسؤولين عن التوعية والتوجه للمجتمع بالكلية: عمر أبو بكر ومنية عادل.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن القيادة السياسية تولى البعد البيئى أهمية كبيرة وتضعه على رأس أولوياتها وخاصة قضية التغيرات المناخية لما لها أهمية كبيرة على الساحة العالمية نظراً لتأثيراتها الكبيرة على كافة البلدان ومناحى الحياة وهو ما جعلها تحظى بإستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية الذى سيعقد بمدينة شرم الشيخ، مشيرةً إلى توجيهات الرئيس السيسى بدمج البعد البيئى فى العملية التنموية وكافة القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدمة، وهو ما جعل النظرة السائدة للمفهوم البيئى تختلف عن قديماً فأصبح الجميع يدرك أن البعد البيئى لا يعيق العملية التنموية بل يساهم فى دفع العملية للأمام، وتغيرت النظرة لها من ارتباطها بالتلوث والانبعاثات والمخلفات إلى ارتباطها بالاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية وهو ما سيمكننا من التغلب على كافة التحديات التنموية والتحديات الخاصة بالتنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن التحدى يكمن فى كيفية تحقيق التوزان بين البعد البيئى والعملية التنموية، حيث يشكل البعد البيئى والحفاظ على الموارد الطبيعية ركيزة هامة من ركائز التنمية المستدامة، التى تعنى استمرار العملية التنموية وعدم توقفها، مشددةً على ضرورة النظر فى الموارد الطبيعية المستخدمة فى نقل المياه والأراضى والطاقة وكذلك النظر فى الفترة الزمنية التى يتم استخدام تلك الموارد فيها، للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأشارت الوزيرة خلال الندوة إلى التطور الذى حدث فى قطاع المخلفات، فقد عملنا على إضافة قيمة مضافة لهذا القطاع ووضعنا اللوائح اللازمة التى تساهم فى تحقيق هذا القطاع لأهدافه، فمشكلة السحابة السوداء التى تعانى منها مصر منذ عدة سنوات تم العمل هلى حلها من خلال وضع حوافز للمزارعين لتدوير قش الأرز مما خلق طلب على قش الأرز وساهم فى توقف المزارعين عن حرق قش الارز والإستفادة منه، كما تم تطبيق هذه الفكرة فى القطاع الصناعى مما ساهم فى تقليل استخدام المياه والطاقة.

وأوضحت فؤاد أنه تم دمج البعد البيئى فى المناهج التعليمية لطلاب المدارس والجامعات، حيث تم وضع مناهج ومفاهيم تخص موضوعات هامة كالتنوع البيولوجى وتغير المناخ، وذلك بهدف رفع الوعى البيئى بالقضايا البيئية المختلفة.

وقدمت وزيرة البيئة خلال الندوة مثالاً على تطبيق مفهوم الاستدامة فى إدارة الموارد الطبيعة داخل المحميات الطبيعية، حيث تمتلك مصر 30 محمية طبيعية فى مصر، تم الترويج لعدد 13 محمية منها من خلال حملة ايكو ايجيبت التى تهدف إلى التعريف بهذه المحميات الطبيعية وااترويح لها ولأنشطتها، كما تم دمج المجتمع المحلى فى هذه المحميات كمحميات جنوب سيناء وحلايب وشلاتين واصبحوا جزء من عملية الحماية لهذه المحميات، كما تم تنفيذ العديد من الانشطة بتلك المحميات مثل محمية وادى دجلة ووادى الريان ورأس محمد.

وتطرقت وزيرة البيئة إلى مجهودات الدولة فى الحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث تم إنشاء المزيد من محطات معالجة الصرف الصحى واستخدام الطاقة المتجددة بدلاً من الوقود الأحفورى واستخدام وسائل النقل الكهربائى وتوفير الحوافز من خلال البنك المركزى لتحويل العمل من خلال الغاز الطبيعى المضغوط، وعلى الرغم من كونها مشروعات هامة إلا أنها غير كافية ولكن الشاغل الأهم هو التركيز على جعل الانسان المصرى جزء من هذه العملية.

كما قدمت وزيرة البيئة خلال الندوة نبذة مختصرة عن استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف cop27 وأهمية المساهمات التى تضعها الدول المتقدمة للدول النامية وكيف تستطيع مصر قيادة هذا الموضوع حيث قامت مصر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، مشيرةً إلى أن مصر ستترأس هذا المؤتمر على الرغم من كونها أقل الدول فى الانبعاثات الصناعية إلا أن ترأسها للمؤتمر سيؤكد على التزامها بالتعهدات الدولية فى مجال خفض الانبعاثات، وستعمل مصر من خلال المؤتمر على دمج القطاع الخاص والقطاع البنكى والمواطن المصرى فى عملية مواجهة التغير المناخى، ليكون على دراية ووعى بهذه القضية ويساهم فى مواجهتها.

وأجرت الدكتورة ياسمين فؤاد حوارًا مفتوحًا مع الطلاب المشاركين فى الندوة، وقامت بالرد على أسئلتهم الخاصة بتغير المناخ، وكيفية التسجيل لحضور مؤتمر قمة المناخ فى شرم الشيخ، بالإضافة إلى سبل التواصل مع الوزارة وتقديم أفكار جديدة لمواجهة تحديات المناخ، والمشروعات الشبابية.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد لطفى، عن ترحيبه وسعادته بتواجد الدكتورة ياسمين فؤاد فى الجامعة البريطانية، موضحًا أن الندوة تأتى فى ضوء التماشى مع التوجهات المصرية، خاصة فيما يتعلق باستضافة مصر فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر تغير المناخ cop 27 ممثلة عن القارة الإفريقية.

وأكد الدكتور محمد لطفى، على وجوبية أن تكون أهداف التنمية المستدامة جزءًا أساسيًا فى الثقافات المؤسسية، وأن الجامعة البريطانية فى مصر تحرص على ضمان جودة التعليم وتعزيز البحث العلمى وتحقيق استراتيجيتها بما يتماشى مع استراتيجية التعليم العالى والبحث العلمى ورؤية مصر 2030، كما تعمل الجامعة على ترسيخ مبدأ المواطنة بين طلابها والمنتسبين إليها، لمساعدتهم على أن يصبحوا مواطنين مسؤولين وفاعلين.

وأضاف الدكتور محمد لطفى، أن الجامعة شكلت مجموعة عمل أكاديمية من 20 عضوًا ليكونوا مسؤولين عن تنفيذ أهداف مبادرة "حياة كريمة"، لجعل جامعتنا أكثر انخراطًا فى دعم المجتمع، معلنًا عقد اتفاقية مع أحد المؤسسات لإعادة تدوير الأوراق بالجامعة والتى سيخصص جزء من ربحها لمبادرة حياة كريمة.

وعقب انتهاء الندوة، منحت الوزيرة ياسمين فؤاد الطلاب المشاركين فى فاعلية اليوم الأخضر الذى نظمته مؤخرًا كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، شهادات تقدير، لنشاطهم وجهودهم نحو التنمية المستدامة والعمل لمواجهة تغير المناخ.