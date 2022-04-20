مدبولى يشهد توقيع مذكرة لإنتاج 350 ألف طن وقود أخضر سنويا بالسخنة

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى أن التعاون مع تحالف الوقود الأخضر هو جزء من سلسلة شراكات عالمية عدة تبرمها الحكومة لاستغلال ما تتمتع به مصر من قدرات هائلة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بما يمكنها من أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء.

جاء ذلك خلال مشاهدة مدبولى، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صندوق مصر السيادى، الشركة المصرية لنقل الكهرباء، هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف الوقود الأخضر المكون من شركتى "زيرو ويست" و"إى دى إف رينيوابلز"، لإقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة؛ لإنتاج 350 ألف طن من الوقود الأخضر سنوياً بهدف تموين السفن، حضر التوقيع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ووقع مذكرة التفاهم المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، المهندسة صباح مشالى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، الدكتور محمد الخياط رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، المهندس عمرو الصواف رئيس مجلس إدارة شركة "زيرو ويست"، وفريدريك بيلوى مدير بشركة "إى دى إف رينيوابلز" المصرية التابعة للشركة الأم الفرنسية.

وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة مع تحالف الوقود الأخضر إلى إقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة؛ لإنتاج 140 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً قابلة للزيادة تدريجياً لنحو 350 ألف طن سنوياً، وذلك بحجم استثمارات يبلغ 3 مليارات دولار، وتتم تغذية المنشأة بالهيدروجين الأخضر المنتج من مياه البحر المحلاة والطاقة المتجددة المولدة فى المواقع، بحيث يتم النقل على شبكة الكهرباء الوطنية.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل، تبدأ بإنتاج 140 ألف طن من الأمونيا فى المرحلة التجريبية، على أن يتم تطويرها وفقاً لجدول تنفيذ زمنى متسارع، وتبدأ إقامة المنشأة عام 2024، على أن يبدأ التشغيل التجارى لها فى عام 2026.

وصرح المهندس يحيى زكى، بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرمت عدداً من الاتفاقيات فى مجال إنتاج الطاقة الخضراء، من بينها مذكرة تفاهم مع شركة "سكاتك" النرويجية لإقامة منشأة لتصنيع الأمونيا الخضراء بسعة مليون طن سنويًا، باستخدام الهيدروجين الأخضر المنتج من الطاقة المتجددة، ومذكرة تفاهم أخرى للتعاون مع شركة "ميرسك" العالمية؛ لإقامة مشروع لتوفير الطاقة النظيفة والوقود الأخضر بكميات كافية للوصول إلى انبعاثات كربونية صفرية فى الشحن البحرى؛ حيث تقوم شركة "ميرسك" العالمية بتجهيز 12 سفينة للعمل بالهيدروجين الأخضر.

تعد شركة "إى دى إف رينيوابلز" الفرنسية التابعة لمجموعة EDF، التى تمتلك الحكومة الفرنسية فيها حصة بنسبة 84%، إحدى الشركات الرائدة العالمية فى مجال الطاقة المتجددة حيث تقوم بتطوير وبناء وتشغيل محطات طاقة نظيفة فى أكثر من 22 دولة اعتماداً على طاقة الرياح والطاقة الشمسية.