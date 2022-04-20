الصحة: 33 مليونا و820 ألف مواطن حصلوا على الجرعات الكاملة من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - ‏‎‏‎أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تلتزم بإقامة نظام تأمينى صحى شامل لكافة المواطنين، لضمان حقوقهم فى الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة العالمية.





جاء ذلك فى كلمة الوزير، خلال المؤتمر الذى نظمته غرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، أمس الثلاثاء، لبحث ومناقشة أوجه التعاون للارتقاء بقطاعى الرعاية الصحية، وصناعة الأدوية فى مصر.

‏‎واستمع القائم بأعمال وزير الصحة والسكان إلى عرض مختصر حول اختصاصات ومهام غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ولجانها الخاصة بقطاعى الرعاية الصحية وصناعة الأدوية، مؤكدا أهمية الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتناسب مع احتياجات القطاع الصحى، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين من خلال تقديم خدمات طبية متميزة، حرصا على صحتهم العامة.

‏‎وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير استعرض فى كلمته بالمؤتمر تقريرا حول الوضع الوبائى لفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى استمرار انخفاض المنحنى الوبائى للحالات المصابة والمشتبه فى إصابتها، مؤكدا أن الدولة المصرية تجاوبت سريعا مع التحديات التى فرضتها جائحة فيروس كورونا وتعاملت بحكمة مع الأزمة، بما ساهم فى التغلب عليها سريعا.

‏‎وأضاف أن الوزير استعرض الموقف المحلى الخاص باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، موضحا أن عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاحات بلغ 44 مليونا و649 ألف و412 مواطنا، بينما بلغ عدد المحصنين بالكامل 33 مليونا و820 ألف و506 مواطن، كما لفت إلى الوصول لـ 54.8% من المستهدفين بالتطعيم ممن هم أكبر من 18 عاما، و48% لمن هم أكبر من 12 عاما.

‏‎وتابع عبدالغفار أن الوزير استعرض رؤية الدولة وإنجازاتها الخاصة بمشروع التأمين الصحى الشامل الذى يجرى تطبيقة على 6 مراحل بكل محافظات الجمهورية، لتقديم خدمات طبية متميزة لكل المواطنين دون تمييز، لافتا إلى تغطية أكثر من 4 ملايين مواطن بمظلة منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الأولى والتى تضمنت (بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، أسوان، جنوب سيناء، السويس)، حيث تم تقديم أكثر من 10 ملايين خدمة طبية للمنتفعين بالمنظومة.

‏‎وأوضح عبدالغفار أن الوزير استعرض المحاور التى يرتكز عليها نظام الرعاية الصحية فى مصر، وأولويات القطاع الصحى التى تتمثل فى تطوير المنشآت الصحية وفقا للمعاير المحددة الخاصة بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وتدريب ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحى، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتنفيذ نظام مؤسسى فعال فيما يخص التخصصات الصيدلية للحد وترشيد استهلاك الأدوية، فضلا عن العمل على تحسين النظام الغذائى للمواطنين باستخدام التكنولوجيا الحديثة، منوها إلى الإنجازات الخاصة بالمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة «100 مليون صحة»، والتى حققت الاستفادة لـ86 مليون مواطن.

‏‎وفيما يخص الصناعات الدوائية، قال عبدالغفار إن الوزير استعرض قدرات الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «أكديما»، والتى تستهدف توطين الصناعات الدوائية المتطورة طبقا لأحدث المعايير العالمية، وتصدر منتجاتها لـ 70 دولة على مستوى العالم، وذلك بعد تغطية الاحتياجات المحلية، حيث تضم تحت مظلتها 16 شركة فرعية تعمل فى مجالات (البحث العلمى، التسويق، الصناعات التكميلية، الصناعات الدوائية)، لافتا إلى أن الشركة تستهدف خلال السنوات القادمة تأسيس مصنع لإنتاج المواد الخام للمنتجات الدوائية، وفقا لرؤية «مصر 2030».

‏‎ونوه إلى أن الوزير استعرض قدرات مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» والتى تعد الأهم فى إنتاج مختلف أنواع اللقاحات والأمصال فى مصر، لتغطية السوق المحلى والتصدير لدول القارة الأفريقية، كما تضم مجمع لوجيستى لحفظ وتبريد اللقاحات يجرى إنشاءه وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، بطاقة استيعابية 150 مليون جرعة، فضلا عن حفظ المواد الخام، بما يخدم استراتيجية الدولة المصرية لأن تصبح مركزا لإنتاج اللقاحات وتغطية احتياجات دول القارة الأفريقية.

‏‎ولفت عبدالغفار إلى تأكيد الوزير على أهمية إيجاد نظام محلى وإقليمى موحد لإدارة النظم الصحية يستهدف الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، فضلا عن أهمية الاستثمار فى العنصر البشرى من الفرق الطبية بما يتناسب مع الاحتياجات الصحية للسكان.