الرعاية الصحية: 10 آلاف جلسة تأهيلية وعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - أبرزت الهيئة العامة للرعاية الصحية تجهيزات قسم العلاج الطبيعى بمستشفى الحياة بورفؤاد التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، والحاصلة على درجة الاعتماد القومية المعترف بها دوليًا من منظمة الاسكوا العالمية.





وأوضح البيان، أن قسم العلاج الطبيعى بمستشفى الحياة بورفؤاد التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، مجهز بأحدث التجهيزات والأجهزة الطبية بما يتماشى مع المعايير والمحددات العالمية، حيث تصل القيمة التجهيزية للقسم إلى 3 مليون جنيه، وذلك لخدمة منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، سواء قاطنى مدينة بورفؤاد أو خارجها.

وتابع البيان، خلال 5 أشهر تم تقديم أكثر من 10000 جلسة علاج طبيعى تأهيلية وعلاجية لترددات العيادة الخارجية، فضلًا عن 1200 جلسة علاج طبيعى لحالات عزل كورونا، وسلبى كورونا بأقسام الداخلى والحضانات، وذلك من خلال فريق طبى متخصص من أطباء العلاج الطبيعى بالمستشفى تم تأهيلهم وتدريبهم وفق أحدث الممارسات العالمية فى هذا التخصص.

فيما شملت الخدمات الطبية التى يتم تقديمها، تأهيل ما بعد جراحات الركبة، إصابات الملاعب، تأهيل ما بعد عمليات خلع وتيبس الكتف، وعلاج اضطراب الاتزان، التبول اللإرادى، ضعف عضلة الحوض، الشلل النصفى، العصب السابع، تأهيل الحالات التى أصيبت بقطع فى الرباط الصليبى الأمامى، إضافة إلى علاج ألام الرقبة، أسفل الظهر، عرق النسا، خشونة الركبة.

إضافة إلى تحسين الدورة الدموية وتهيئة المكان التمرينات العلاجية من خلال أحدث الأجهزة الطبية والعلاجية المتطورة، والتى تساهم فى علاج الشلل النصفى، الشلل الرباعى، شلل الطرفين السفليين، وآلام والشد العضلى الرقبى، وألم الأعصاب، والالتصاقات بعد العمليات الجراحية والحروق، ألم الأعضاء المبتورة، التهابات الأربطة، الشلل الوجهى، وتأهيل ما بعد عمليات زرع العضلات، الشوكة العظمية، وغيرها من الحزم الخدمية التى يتم تقديمها لكافة منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد.

ولفت البيان إلى أبرز الأجهزة الطبية التى يتم تقديم الخدمات الطبية من خلالها، وأبرزها أجهزة CPM knee، جهاز الموجات التصادمية، جهاز cpm shoulder and elbow ، Bio feed back، الأشعة تحت الحمراء infrared، جهاز التينس، جهاز الموجات فوق الصوتية ultra sound، جهاز التنبيه العضلى.

هذا، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى الحياة بور فؤاد، 68 سرير ما بين أسرة داخلى وعناية مركزة سواء للكبار أوللأطفال وكذلك الطوارئ والعمليات والإفاقة والإنعاش الرئوى، علاوة على أسِرة الحضانات لخدمة حديثى الولادة والمبتسرين، كما تضم المستشفى 12 عيادة خارجية فى تخصصات (الجراحة، العلاج الطبيعى، الأنف والأمن والحنجرة، التخاطب والسمعيات، النفسية والعصبية، الباطنة، النساء والتوليد، الأطفال، الأسنان، العظام).