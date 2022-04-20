ضبط مصنع مضادات حيوية مغشوشة (صور)

وكانت هيئة الدواء المصرية، قد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضبط المتهمين، من خلال تكثيف الجهود فى كافة المحافظات، لضبط المستحضر المغشوش، ومعرفة القائمين على ذلك الأمر، حتى تم رصد مكان القائم بعملية الغش، بالتعاون مع مباحث التموين من خلال تتبع كل خيوط التوريد ومن خلال تحريات الأجهزة المعنية.
البداية كانت معلومات عن قيام بعض الأفراد بتعبئة الحقن بمادة مجهولة بطريقة بدائية فى أحد الأماكن السكنية والتى تعمل متخفية فى أوقات متأخرة من الليل، وتم مداهمة المكان فجر اليوم بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين، وبحضور رجال النيابة العامة.
وتمكنت الحملة من ضبط كميات ضخمة من مواد التعبئة والتغليف والنشرات والمواد المستخدمة فى التصنيع المغشوش، والتى كان مزمع بيعها فى الأسواق، والتى أثبت فحصها أنها مخالفة لكافة ضوابط تصنيع الأدوية بما له الأثر البالغ فى الإضرار بصحة وحياة المواطنين.
يأتى ذلك فى ضوء أهمية إحكام الرقابة على سوق الدواء المصرى ورصد كافة المخالفات، وكذلك ضمن خطة العمل بالهيئة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة وحياة المواطنين.
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