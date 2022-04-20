قومى المرأة يعلن المؤشرات الأولية لرصد الأعمال المقدمة خلال رمضان

جدة - نرمين السيد - وقالت الدكتورة سوزان القلينى رئيسة اللجنة -إنه تم إجراء حصر شامل للمسلسلات المقدمة فى القنوات الفضائية المصرية والتى تم عرضها مع بداية شهر رمضان، والبالغ عددها 27 مسلسلا 25 برنامجا 58 إعلانا من الإعلانات المعروضة لموسم رمضان الحالى لسلع تجارية وخدمية وحملات خدمة عامة على كافة القنوات المصرية.

وأضافت أنه تمت متابعة الإذاعة المصرية المسموعة فى البرامج والمسابقات على مختلف المحطات المصرية، إلى جانب الصحف المصرية الورقية والمواقع الإلكترونية عن صورة المرأة بواقع 320 موضوعا صحفيا فى فنونه التحريرية المختلفة ما بين أشكال خبرية واستقصائية ومادة رأى.

وأوضحت أنه تم تشكيل فريق عمل متكامل لرصد الأعمال المقدمة خلال شهر رمضان، اعتمادا على استمارة تحليل مضمون تم تصميمها واختبارها لرصد الأعمال الرمضانية لهذا العام.

وذكرت أنه تم الاستعانة بنخبة من خبراء وأساتذة الإعلام بالجامعات ووسائل الإعلام المختلفة تمثل فى كل من دكتورة نادية النشار – د. أسماء عبد الشافى-د. ريهام يحى ود. لبنى خيرى أعضاء لجنة الاعلام بالمجلس، كما تم الاستعانة بنخبة من خبراء وأساتذة الاعلام بالجامعات ووسائل الاعلام المختلفة المتطوعين للعمل فى الرصد والتحليل ومنهم د. سحر صابر السيد، د. مى مصطفى عبد الرازق، د. أمنية رشاد عبد الفتاح، الأستاذة صفاء عبد الفتاح بالإضافة إلى وفرق بحثية مكونة من 150 طالبا وطالبة من كلية الآداب جامعة عين شمس وتدريبهم على استمارة التحليل فى إطار التعاون مع المجلس القومى للمرأة كما تم التعاون مع لجنة الإعاقة لرصد صورة المرأة المعاقة داخل المسلسلات والإعلانات والبرامج..

وقالت أ.د. سوزان القلينى إنه تم الوصول إلى مجموعة من المؤشرات المختلفة ولكن بشكل عام يمكن القول إن المؤشرات المبدئية لرصد وتحليل صورة المرأة لمنتصف رمضان أظهرت تفاوتا فى عرض وتقديم صور المرأة والقضايا التى تهتم بها ويظهر ذلك من خلال ما يلى:

تنوع الإنتاج الدرامى هذا العام من إذ تناول قضايا وموضوعات المرأة النابعة من الواقع الفعلى ومتماشيا مع القضايا الحيوية المطروحة على الساحة فضلا عن مواكبتها لحركة تطور التشريعات وما ورد فى المشروع القومى لتنمية الأسرة.

للمرة الأولى منذ بداية المرصد عام 2016 يرصد مسلسل يناقش قضايا المرأة بعمق وجرأة وواقعية خاصة فى الصراعات التى تخوضها السيدات داخل المحاكم وأقسام الشرطة وتبعات ما تعانيه النساء بعد الطلاق وذلك فى مسلسل فاتن أمل حربى

قلت نسبة العنف ضد المرأة فى المسلسلات بشكل ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة كما ان العنف المرصود فى المسلسلات هذا العام تم توظيفه فى السياق الدرامى وهو مطلوب وضرورى لتوصيل الرسالة

تضمنت المسلسلات العديد من الرسائل الهامة عن المرأة من بينها أهمية التعليم – المساواة - وتمكين المرأة -ومشاركتها مع الزوج فى الأعباء والمسئوليات المالية والاجتماعية- واهتمام المرأة بأسرتها وقضايا تربية الأبناء- دور المرأة فى تنمية الأسرة-القوة والصلابة واقتحام مجالات العمل غير التقليدية.

هذا العام تشهد الدراما التزاما كبيرا بالكود الإعلامى لمعالجة قضايا المرأة فى وسائل الإعلام كما شهد التعاون بين المجلس والجهات الإعلامية المعنية باتخاذ القرار وتمثل ذلك فى وقف عرض احد حلقات مسلسل دنيا تانية ووقف أحد إعلانات الملابس الداخلية فضلا عن حذف مشاهد من أحد الإعلانات وذلك للإخلال بالمعايير الإعلامية والأخلاقية للمجتمع.

وأشارت إلى أن الأعمال البرامجية سواء فى الإذاعة أو التليفزيون أظهرت تفاوتا بين التناول الإعلامى لصورة المرأة بين تقديم النماذج السلبية والإيجابية التى تمثلت فى القدرة على التحدى والصراحة وتقديم نماذج مختلفة من السيدات فى مجالات متعددة ولكن ظهرت بعض السلبيات فى بعض البرامج من بينها العنف والألفاظ غير اللائقة وتجاوز الحدود المهنية.

بشكل عام ومقارنة مع الأعوام السابقة لرصد صورة المرأة فى إعلانات شهر رمضان منذ 2016 يعد هذا العام الأكثر إيجابية والتزاما بمعايير الكود الإعلامى للمجلس القومى للمرأة حيث كانت المرأة هذا العام هى الداعم والمعلن القوى فى الإعلانات خاصة الإعلانات الخدمية وإعلانات التسويق الاجتماعى لما لها من جاذبية وقدرة على الاقناع وظهرت المرأة فى أدوار متعددة مشاركة فى القرار وكانت معظم الأدوار غير نمطية تتفق مع الأدوار الحقيقة للمرأة المصرية المساهمة بقوة فى بناء الجمهورية الجديدة.

وأضافت أن الصحف ومواقعها الإلكترونية أظهرت حرصها على تقديم صورة المرأة بشكل إيجابى، خاصة فيما يخص مشاركتها السياسية والميدانية كمسئولة، وكذلك الإعلانات سواء التجارية أو الخدمة العامة أظهرت نماذج للمرأة التى تتحدى الصعاب والمرأة التى تتولى شئون بيتها بالاهتمام بأدق التفاصيل والمرأة التى تشارك فى قوافل التنمية المجتمعية والصحية وغيرها من مجالات التقدم والازدهار لتساعد فى التنمية.