/693148/أرقام-وإحصائيات-محمد-صلاح-أمام-مانشستريونايتد-فى-الدوري-الإنجليزي

عزز محمد صلاح، أمس الثلاثاء، صدارته لجدول ترتيب هادفي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد إحرازه لهدفين في مرمى مانشيستر يونايتد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الآنفليد، ضمن منافسات الجولة 30.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما تألق محمد صلاح لاعب ليفربول أمام مانشستريونايتد حيث أحرز هدفين، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، وعزز صدارة الدوري.

إحصائيات محمد صلاح أمام مانشستريونايتد أمس

‏خاض 90 دقيقة

‏احرز2 هدف

‏صنع1 اسيست

‏83% دقة تمرير.

ليفربول يهزم مانشيستر يونايتد برباعية نظيفة

وأنهى فريق ليفربول قمة الدوري الإنجليزي بفوز كبير أمام مانشيستر يونايتد بنتيجة 0-4، وذلك ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإنلجيزي.

تقدم فريق ليفربول على فريق مانشيستر يونايتد في الدقيقة الخامسة من من عمر الشوط الأول عن طريق لويس ديا، واستطاع محمد صلاح أن يسجل الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، وذلك بعد صيام عن التهديف، ثم أحرز ماني الهدف الثالث في الدقيقة 68، وعاد صلاح للتسجيل في الدقيقة 85.

ويغيب كريستيانو رونالدوا عن المباراة نظرًا لوفاة ابنه، وقد قامت جماهير ليفربول بالتضامن معه بالتفيق الحار له في الدقيقة 7 من عمر اللقاء وهو رقم قميص اللاعب.

ويحتل فريق ليفربول المركز الأول برصيد 76 نقطة، ويأتي مانشيستر سيتي في المركز الثاني برصيد 74 نقصة، ويتبقي له مباراة مؤجلة، فيما يأتي فريق مانشيستر يونايتد في المركز السادس بـ 54 نقصة.

تشكيل ليفربول

ودخل فريق ليفربول اللقاء بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: فان دايك، روبرتسون، ماتيب، أرنولد

خط الوسط: فابينيو، تياجو، هندرسون

الهجوم: مانى، محمد صلاح، دياز

تشكيل مانشستر يونايتد

فيما جاء تشكيل مانشيستر يونايتد كالتالي: حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: دالوت، ليندلوف، هاري ماجواير، فيل جونز، وان بيساكا

خط الوسط: إيلانجا، بول بوجبا، برونو فرنانديز، ماتيتش

خط الهجوم: راشفورد.