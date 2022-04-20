/693147/الأرصاد-استمرار-انخفاض-درجات-الحرارة-حتي-يوم-الجمعة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي ومديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء سوف يشهد مزيد من الانخفاضات فى درجات الحرارة بحوالى درجتين أو 3 درجات عن درجة حرارة أمس الثلاثاء.

الأرصاد الجوية: طقس اليوم ربيعى نهارا..... وباردا ليلا

وأضافت الدكتورة منار غانم، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناة الأولى المصرية، أنه من المتوقع أن تصل درجة حرارة العظمى اليوم إلى 25 درجة على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، قائلة وسوف تصل الصغرى إلى 14 درجة على القاهرة الكبرى خلال فترات الليل.

وأوضحت أن طقس اليوم سوف يكون معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى خلال فترات النهار، مضيفة أن الطقس سوف يكون ربيعى ومعتدل على محافظات السواحل الشمالية ومائل للحرارة على محافظات جنوب سيناء وحارا على جنوب الصعيد خلال فترات النهار.

ونوهت أن درجات الحرارة سوف تنخفض وسوف تكون الأجواء باردة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على أغلب المناطق الموجودة فى شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مضيفة أن الطقس سوف يكون معتدلا على جنوب الصعيد خلال فترات الليل.

وتابعت أن اليوم الأربعاء سوف يشهد نشاطا للرياح فى فترة المساء على أغلب مناطق الجمهورية وسوف يستمر نشاط الرياح حتى الساعات المتأخرة من الليل، حيث سوف تتراوح سرعة الرياح ما بين 30 و40 كيلومتر فى الساعة، موضحة أن اليوم سوف يشهد طقس ربيعى نهارا وباردا ليلا.

ولفتت منار غانم إلى أن درجات الحرارة تنخفض عن المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام بحوالى درجتيين أو 3درجات خلال فترات النهار وفترات الليل.

طقس الأسبوع المقبل

وأشارت إلى أن الاجواء الربيعية و الانخفاضات فى درجات الحرارة سوف تستمر حتى يوم الجمعة المقبلة، قائلة أن الأسبوع المقبل منذ يوم السبت سوف يشهد ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بحوالى درجتين أو 3 درجات وسوف يكون الطقس مائل للحرارة أو حارة خلال فترة النهار ومائل للبرودة خلال فترات الليل.