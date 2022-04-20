/693146/النائب-على-بدر-يوجه-سؤال-للحكومة-بشأن-غلق-مستشفى-24-سرير-منذ-سنوات
وجه الدكتور علي بدر، عضو مجلس النواب، سؤالاً للحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، والتنمية المحلية، بشأن غلق مستشفى 24 سرير منذ سنوات وعدم وجود خدمة صحية بمنطقة شرق النيل محافظة بني سويف.
دوت الخليج
وأشار إلى أنه تم إنشاء المستشفى في 27 يوليو 2002، ولم تعمل سوى عام واحد في استقبال المرضى وتوقفت بعدها عن العمل.
وأوضح أنه في مارس 2019 تم توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة ببنى سويف وشركة أسمنت بني سويف التابعة لمجموعة تيتان لتجهيز وتشغيل المستشفى وتقديم الخدمات الصحية لتحويلها لمستشفى مركزي.
النائب على بدر يوجه سؤال للحكومة بشأن غلق مستشفى 24 سرير منذ سنوات
ولفت النائب إلى أنه في ديسمبر 2019 قامت لجنة من وزارة الصحة المختصة بالمراجعة الفنية ومعايير الجودة لمستشفى الـ 24 سرير لتحويلها لمستشفى مركزي، لتقديم خدمة صحية متكاملة للمواطنين بمنطقة شرق النيل، إلا أنه لم يتم العمل بها حتى تاريخه، وهو ما يعتبر إهدار للمال العام.
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