إعلان نتائج مراحل التصفيات النهائية للدورة الرمضانية بالجامعات والمعاهد العليا المصرية

برعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أقيمت منافسات مرحلة التصفيات النهائية للدورة الرمضانية بالجامعات والمعاهد العليا المصرية، بالتعاون بين الاتحاد الرياضي للجامعات ووزارة الشباب والرياضة، تحت شعار (رمضان بكم أحلى) بمشاركة ٣٢ جامعة في الفترة من ٧ - ٢٠ أبريل الجاري (الأدوار التمهيدية) ثم تبدأ مرحلة (الأدوار النهائية) في الفترة من ٢٢ - ٢٥ أبريل الجاري بنادي النادي بمدينة ٦ أكتوبر.

وقد أقيمت المنافسات تحت إشراف د.صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، ود. عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، وك.أحمد شوبير عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات والمشرف العام على الدورة، ود. عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة وعضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، ود. سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وك. بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات.

وقد أسفرت بعض النتائج في تصفيات الأدوار النهائية للجامعات في مباريات كرة القدم الخماسي عن الآتي:

نتائج النهائيات بجامعة حلوان:

• فوز هندسة المطرية على كلية التربية بضربات الترجيح ٥/٤ في مباراة المركز الثالث والرابع.

• فوز تربية رياضية على خدمة اجتماعية بنتيجة ٣/١ في مباراة تحديد المركز الأول والثاني، مباريات الدور قبل النهائي.

• فوز كلية التربية الرياضية على كلية التربية ٣/١

• فوز كلية الخدمة الاجتماعية على هندسة المطرية بضربات الترجيح بنتيجة ٥/٦

لتصبح النتائج النهائية للدورة الرمضانية بجامعة حلوان كما يلي:

• فاز بالمركز الأول كلية التربية الرياضية.

• فاز بالمركز الثاني كلية الخدمة الاجتماعية.

• فاز بالمركز الثالث كلية الهندسة بالمطرية.

نتائج النهائيات بجامعة الفيوم:

قبل النهائي :

• فوز كلية التربية النوعية على المدن الجامعية بضربات الترجيح بعد التعادل ١/ ١ لتنتهي المباراة بنتيجة ٥ / ٤ لصالح كلية التربية النوعية.

• فوز كلية الخدمة الاجتماعية على كلية التمريض بنتيجة١ / صفر.

الثالث والرابع:

• فوز المدن الجامعية على كلية التمريض بنتيجة ٢ / صفر؛ لتحصل المدن الجامعية على المركز الثالث، وكلية التمريض على المركز الرابع.

النهائي:

• فوز كلية الخدمة الاجتماعية على كلية التربية النوعية بنتيجة ٣ / ٢ لتحصل كلية التربية النوعية على المركز الثاني، وتفوز كلية الخدمة الاجتماعية بالمركز الأول والبطولة.

نتائج النهائيات بجامعة طنطا:

- التجارة × الحقوق 3/2 لصالح التجارة، وحصولها على المركز الثالث.

- التربية الرياضية × الحاسبات 4/3 لصالح الحاسبات، وحصولها على المركز الأول.

• المركز الأول: كلية الحاسبات.

• المركز الثاني: كلية التربية الرياضية.

• المركز الثالث: كلية التجارة.

• المركز الرابع: كلية الحقوق.

نتائج النهائيات بجامعة المنوفية:

نتائج الطلبة:

• كلية التربية الرياضية المركز الأول.

• كلية الآداب المركز الثاني.

• كلية الحقوق المركز الثالث.

• كلية الطب البيطري المركز الرابع.

نتائج الطالبات:

• كلية الحقوق المركز الأول.

• كلية التربية الرياضية المركز الثاني.

• المدن الجامعية المركز الثالث.

• كلية التربية المركز الرابع.

نتائج النهائيات بجامعة سوهاج:

• فوز كلية الزراعة على كلية التمريض بنتيجة ٠/١

• فوز طلاب من أجل مصر على كلية حاسبات والذكاء الاصطناعي بنتيجة ٣/ ١

• المركز الأول (كلية الزراعة)

• المركز الثاني ( كلية التمريض)

• المركز الثالث (طلاب من أجل مصر)

نتائج النهائيات بجامعة أسيوط:

• المركز الأول: كلية الخدمة الاجتماعية.

• المركز الثاني: كلية التجارة .

• المركز الثالث: كلية التمريض.

• المركز الرابع: كلية الآداب.

النتائج النهائية لمباريات جامعة بني سويف:

• فوز كلية التربية الرياضية على كلية التجارة بضربات الجزاء الترجيحية، بنتيجة ٥/٦

• فوز كلية الآداب على التعليم الصناعي بنتيجة ٠/١

وأسفرت النتائج النهائية للدورة الرمضانية بجامعة بني سويف عن الآتي:

• حصول كلية التربية الرياضية على المركز الأول.

• حصول كلية التجارة على المركز الثاني.

• حصول كلية الآداب على المركز الثالث.

نتائج النهائيات لمعاهد التعليم العالي:

• المركز الأول: معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي بالمقطم.

• المركز الثاني: المعهد العالي للتجارة الإلكترونية بسوهاج.

• المركز الثالث: المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا.

• المركز الرابع: المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم.

المركز الإعلامي

لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي