جامعة السويس تشارك في الدورة الرابعة للمنصة الإفريقية APRIFASS بالمغرب

تنفيذًا لسياسة وزارة التعليم العالي بإشراف د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن ضرورة مد جسور التعاون مع مختلف الجهات الخارجية في مجال التعليم العالي لا سيما دول الاتحاد الإفريقي، أعلن د. السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، مشاركة الجامعة في فعاليات الدورة الرابعة للمنصة الإفريقية التي تحتضنها مدينة مراكش بالمملكة المغربية، حلال الفترة من ١٨ إلى ٢٢ أبريل الجاري، حيث يجتمع حوالي عشرون خبيرًا من عدد من الدول الإفريقية بمدينة مراكش، للتباحث حول "إستراتيجية التعاون الإقليمي والشراكات لتنمية الاقتصاد الأزرق في إفريقيا"، في الدورة الرابعة للجمعية العامة للمنصة الإفريقية للمؤسسات الإقليمية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والنُظم المائية APRIFASS.

وقد أوفدت الجامعة د. أسامة خليل قدور عميد كلية الثروة السمكية ليُمثل جامعة السويس بهذا المُلتقى الذي تم إطلاقه عام ٢٠١٥، من خلال الاتحاد الإفريقي في أبيدجان؛ بهدف تسهيل تبادل المعلومات، والحد من الازدواجية أو عرقلة الإجراءات، وتحسين الحوار بين جميع أصحاب المصلحة، وتقوية الصوت المُوحد لإفريقيا في الهيئات الدولية وأثناء المفاوضات، بشأن قضايا مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.

وأثناء فعاليات الملتقى تم اختيار د. أسامة خليل قدور ليكون عضوًا بالمجلس الاستشاري لآلية تطوير مصايد الأسماك الإفريقية، وقد أوضح "الشرقاوي" أن أنشطة كلية الثروة السمكية ليست حديثة في هذا الشأن، حيث سبق أن ونظمت مؤتمرًا دوليًا عن الاقتصاد الأزرق في ٢٠١٩، كما استطاعت الكلية أن تكون مقرًا لمركز التميز الإفريقي التابع للاتحاد الإفريقي.