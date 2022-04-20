فعاليات البرنامج التدريبي على معايير التسجيل والاعتماد بالتعاون بين فرعى هيئة الرعاية...

في إطار التعاون المشترك وتناقل الخبرات المعرفية، نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية برنامجًا تدريبيًا بالتعاون بين فرعي الهيئة بمحافظتي

الإسماعيلية وبورسعيد، شارك فيه 80 متدرب من الأطباء وأطقم التمريض ومسئولب الجودة ورؤساء الأقسام الطبية العاملين بمجمع الإسماعيلية الطبي .

تناول البرنامج التدريبي التدريب على متطلبات تسجيل المستشفيات وفقًا للمعايير القومية لاعتماد المستشفيات GAHAR 2021 طبقًا للنسخة المحدثة والمعترف بها دوليًا، والتى يجب أن تتوافر لدى المنشأة الصحية ، من خلال محوريين رئيسين هما

التمحور حول المريض ▪️التمحور حول المؤسسة، الذى يحقق سلامة بيئة العمل داخل المنشأة، وجاهزيتها لضمان سلامة المرضى، والأطقم الطبيه ، والمعايير التى تحقق منع العدوى ، وقواعد الحوكمة الإكلينيكية بالمنشأة للوصول إلى أعلى معايير تضاهى المعايير العالمية وتواكب التطورات المتسارعه فى خدمة الرعاية الصحية.

ارتكز البرنامج التدريبي على أربع محاور أساسية:

المحور الأول: هو تطبيق الفاعلية الاكلينيكية والتى يتم تقييمها من خلال قياس نتائج الإجراءات التي تمت خلال التعامل مع المريض من تداخلات طبية وتحاليل وأشعات وأدوية وعلاج تأهيلي وغير ذلك، ومدى تحقيق النتائج المرجوة طبقاً لأدلة العمل الإكلينيكية.

المحور الثاني : سلامة تقديم الخدمات الصحية بصورة آمنة بما يضمن سلامة متلقي الخدمة ومقدمها والمنشأة والبيئة علي حد سواء.

المحور الثالث : كفاءة تقديم الخدمات مع ضمان الاستغلال الأمثل للموارد لتقليل الهدر وترشيد الإستهلاك، طبقًا لما تستدعيه حالة المريض الصحية.

المحور الرابع: هو رضاء المنتفعين إذ أن المريض هو محور الخدمات المقدمة في كل النظم الصحية العالمية الحديثة بشكل عام، ومنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بشكل خاص.

قام بالتدريب:-

▪د. هويدا ماضى- مدير إدارة الجودة بفرع الهيئة بالإسماعيلية

▪د. هبة محمد نجيب - أخصائي جودة بمستشفى الزهور ببورسعيد.

▪︎د. إيمان عبد الستار - عضو فريق الجودة بمستشفى الزهور ببورسعيد

▪د. حسين السيد عبد الرشيد - عضو فريق الجودة مستشفى الحياه ببورفؤاد

▪د. يوسف السيد عبد الرشيد - عضو فريق الجودة بمستشفى الحياة بورفؤاد

▪د. سماح حسان عبد الوهاب - عضو فريق الجودة بمستشفى الزهور ببورسعيد