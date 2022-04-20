رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية يكشف عن موعد عيد الفطر واليوم المتمم...

كشف دكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تفاصيل عن موعد عيد الفطر، واليوم المتمم لشهر رمضان الكريم.

وقال جاد القاضي، في بيان اليوم الأربعاء، إنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد فأن هلال شهر شوال سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضان 1443هـ الموافق يوم 30 من الشهر الجاري، وهو يوم الرؤية، مشيرا إلى أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم حيث يوم الرؤية في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، وطبقًا لذلك سيكون يوم الأحد الموافق 1-5 المقبل هو المتمم لشهر رمضان 1443هـ، وتكون غرة شهر شوال 1443هـ فلكيًا يوم الإثنين الموافق 2-5 الشهر المقبل، وأول أيام عيد الفطر المبارك.

ويغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة والقاهرة بـ 15دقيقة، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدة تتراوح بين (14 - 15 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس يوم الرؤية بمدد تتراوح بين (6 – 20 دقيقة).