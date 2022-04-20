وزيرة الهجرة تشيد بشهامة المصريين فى مساعدة الطلاب بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كل من إسلام العشيرى، بطل إنقاذ العشرات من المصريين والعرب خلال الأحداث فى أوكرانيا، ومحمد النجار ومريم أحمد فتحى ودعاء محمد ورباب سلومة من شباب المصريين بأوكرانيا المشاركين فى دعم ومساعدة الطلاب والجالية المصرية خلال الأزمة الروسية الأوكرانية وإخراجهم من الأماكن غير الآمنة.





رافقهم الشاب عبدالله الصعب سعودى الجنسية وأحد المواطنين الذين تم إنقاذهم، مشيدة بجهودهم الكبيرة، ضمن مبادرة "خلينا سند لبعض" التى تتبناها وزارة الهجرة وتعكس شهامة المصريين.

وثمنّت وزيرة الهجرة ما قام به الشباب المصرى من شجاعة لإنقاذ العشرات، والخروج بهم إلى الحدود الآمنة، برغم المخاطر التى يتعرضون لها يوميًا على مدى نحو شهر كامل داخل حدود أوكرانيا، وإصرارهم على تلبية نداء المستغيثين من مختلف الجنسيات داخل أوكرانيا، وإخراجهم من مناطق النزاع وإنقاذ حياتهم.

وأكدت الوزيرة أنها فخورة بشباب مصر الذى يؤكد دائمًا شهامة وشجاعة ومعدن المصريين، معربة عن فخرها أيضا بما قاموا به بدافع الإنسانية تجاه المصريين والجنسيات الأخرى سواء العربية أو غيرها من الجنسيات، مؤكدة أن المصريين بالخارج يضربون كل يوم أروع الأمثلة فى تعزيز الصورة الذهنية للدولة المصرية.

من ناحيتهم، قدم الشباب الشكر للسفيرة نبيلة مكرم على اللقاء وجهودها خلال الفترة الماضية بمتابعة الجالية المصرية والطلاب المصريين فى أوكرانيا منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، معربين عن فخرهم بتقدير الدولة المصرية لما قاموا به.

و أوضحوا أن أوجه المساعدة التى كانوا يقومون بها تتمثل فى إنقاذ المواطنين وتقديم الدعم لهم سواء المادى أو الأدوية الخاصة بهم، بالإضافة إلى توفير وسائل انتقال لهم ليصلوا إلى الحدود وتعريفهم بالأماكن الآمنة والملاجئ التى يحتمون بها والتواصل معهم بمساعدة الجالية المصرية والجالية العربية والشباب الأوكرانى.

ومن جانبه، قال الشاب عبدالله الصعب، سعودى الجنسية وأحد الشباب العائدين من أوكرانيا ومتواجد بمصر حاليا، إن مصر والمصريين لهم الكثير من الفضل علينا وعليه شخصيا فقد تلقى تعليمه على أيدى المصريين، وصولا إلى مساعدته من الشباب المصرى للخروج من كييف حتى الوصول لمكان آمن، مشيرا إلى أنه تواصل مع العديد من الأشخاص لمساعدته على الخروج من كييف، إلا أنهم لم يستجيبوا وبمجرد التواصل مع الشاب المصرى إسلام العشيرى استجاب على الفور وبدون مقابل على الرغم من أن المسافة كانت بينهم تبلغ 700 كم.