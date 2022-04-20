«التنظيم والإدارة»: تنفيذ قرارات تكليف 1701 كادر طبى

جدة - نرمين السيد - انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من الموافقة على تنفيذ قرارات تكليف 1701 كادر طبى للعمل بوزارة الصحة وعدد من الجهات التابعة لها خلال شهر مارس الماضى.





وذكر بيان الجهاز أن الموافقة تضمنت تكليف 89 كادرًا طبيًا بمديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، 42 بمستشفى زايد التخصصى، 41 بجامعة طنطا و124 كادرًا بمديرية الشئون الصحية بقنا، و686 بمديرية الشئون الصحية بأسيوط، إلى جانب 50 كادرًا طبيًا بجامعة القاهرة و180 بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية.

يذكر أن التكليف يشمل خريجى كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التى تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية مصر، للعمل فى الحكومة أو فى وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.

ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فى القانون الصادر برقم 29 لسنة 1974، ويبت فى موضوع التكليف فى مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية.