مجلس جامعة القاهرة: أصبحنا ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية، ومتابعة المشروعات الكبرى التى تنفذها الجامعة.





وهنأ مجلس جامعة القاهرة، علماء الجامعة الفائزين بجوائز الدولة لعام 2021، والتى أعلنت نتائجها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

وأشاد مجلس الجامعة بالتقدم الكبير الذى حققته الجامعة وأظهر تقرير التصنيف الإنجليزى "QS"، ودخول الجامعة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم فى 5 تخصصات علمية لعام 2022 لأول مرة فى تاريخ الجامعات المصرية، وضمن أفضل 300 جامعة عالمية فى القطاعات العلمية الكبرى، وزيادة التخصصات المدرجة بنسبة 160% مقارنة بنتائج عام 2017.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على بروتوكول التعاون بين محافظة الوادى الجديد والجامعة، بهدف منح 200 فدان للجامعات لاستصلاحها وزراعتها، وإجراء الأبحاث عليها باستخدام نظام الرى والطاقة الشمسية، وكلف الدكتور الخشت كلية الزراعة بتوجيه المشروعات البحثية والأقسام العلمية والطلاب وجزء من التدريب الطلابى نحو استصلاح الـ 200 فدان، كما وجه بإطلاق دعوة لعمل مشروعات بحثية تمولها الجامعة وغيرها من مؤسسات التمويل لاستصلاح هذه المساحة، بالإضافة إلى عمل مشروعات بحثية مشتركة بين كليتى الزراعة والهندسة فيما يتعلق بالزراعة ونظم الرى، مع تقديم كلية الهندسة مشروعات تتعلق بمجال الطاقة الشمسية والرى.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على عدد من اتفاقيات التعاون بين كليات الجامعة المختلفة وكبرى المؤسسات والجامعات الدولية المرموقة من بينها بروتوكول التعاون مع جامعة ويست فرجينيا ودراسة التعاون مع جامعة بيركلى وعدد من الجامعات الأمريكية المرموقة، بالإضافة الى دراسة عدد من المشروعات البحثية مع الجامعات والمؤسسات العلمية الصينية، واعتماد الصيغة النهائية لبروتوكول التعاون مع جامعة محمد بن زايد، ومذكرة التفاهم بين كلية العلوم والمرصد الفلكى الوطنى لليابان فى مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب بكلية العلوم، ومذكرة التفاهم بين كلية الهندسة وجامعة ايست نانجين بالصين، ومذكرة التفاهم بين كلية الصيدلة وجامعة مانشستر ببريطانيا فى مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب، ومذكرة التفاهم بين جامعة القاهرة وجامعة نانجينغ بالصين الشعبية فى المجالات الثقافية الأكاديمية، وبروتوكول التعاون بين كلية العلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة القاهرة الدولية والهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء.

كما استعرض المجلس التعديلات الخاصة بمذكرة التفاهم بين كلية الزراعة والمركز الدولى للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة فى البحر الأبيض المتوسط، كما وافق المجلس على التعديلات الخاصة ببروتوكول التعاون بين كلية الزراعة والمعهد القومى للجودة فى مجالات التعليم والتأهيل والاستشارات والدعم الفنى.

ووافق مجلس جامعة القاهرة على توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الدراسات الإفريقية العليا ووزارة الأوقاف، وآخر مع المعهد العالى للدراسات الإسلامية.

كما وافق مجلس جامعة القاهرة على استحداث عدد من البرامج الدراسية وتعديل لوائحها الدراسية بمختلف الكليات سواء بالمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس والليسانس) أو مرحلة الدراسات العليا، ففى كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية وافق المجلس على استحداث عدد من البرامج المهنية وهى برنامج الإحصاءات التطبيقية (ماجستير ودكتوراه) وبرنامج التحليل القياسى للسلاسل الزمنية (دكتوراه).

وفى كلية الآداب وافق مجلس جامعة القاهرة على إنشاء برنامج علوم البيانات لمؤسسات المعلومات بنظام الساعات المعتمدة، ووافق المجلس على إنشاء برنامج ماجستير التنمية الثقافية، وبرنامج دكتوراه التنمية الثقافية، كما وافق المجلس على إنشاء دبلوم مهنى لدراسات الصورة بقسم اللغة الفرنسية وآدابها بنظام الساعات المعتمدة، وإنشاء الدبلوم المهنى فى إدارة مشروعات التحول الرقمى بمركز الجامعة للتعليم المدمج "قسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات"، كما وافق المجلس على إنشاء دبلوم تخصصى فى اللغويات التطبيقية الحديثة بقسم اللغة الفرنسية وآدابها لمدة عامين.

وفى كلية طب قصر العينى، وافق مجلس الجامعة على إنشاء 6 دبلومات مهنية متقدمة متخصصة فى طب وجراحة عيون الأطفال والحول تحت مسمى: طب وجراحة العين فى الأطفال والحول، وطب وجراحة الحول، وطب وجراحة المياه البيضاء عند الأطفال، وطب وجراحة المياه الزرقاء عند الأطفال، وطب وجراحة تجميل عيون الأطفال، وطب شبكية الأطفال.

ووافق المجلس على لائحة البكالوريوس الخاصة ببرنامج علوم وتكنولوجيا البيئة بكلية العلوم، كما وافق على تجديد التعاقد بين جامعة القاهرة (مجلة الإنسانيات والعلوم الاجتماعية) ومؤسسة إيمرالد البريطانية لخدمات النشر التطبيقية. ووافق مجلس الجامعة على تنفيذ المرحلة الثانية من مستشفى ثابت ثابت للأمراض الباطنة والمتوطنة.