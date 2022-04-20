/693143/النائبة-فاطمة-سليم-تقدم-اقتراح-برغبة-لإنشاء-منصة-إلكترونية-لمساعدة-الطلاب-في-الالتحاق-بالجامعات-بالخارج

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي، لإنشاء منصة إلكترونية متكاملة تقدم خدمات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات في الخارج.

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وقالت النائبة في مذكرتها الإيضاحية، إن السنوات الأخيرة شهدت زيادة في عدد الطلاب الراغبين في الالتحاق بجامعات في الخارج بعد حصولهم علي شهادة الثانوية العامة، وذلك بسبب تنوع وتعدد التخصصات والكليات في الخارج بالإضافة إلي إمكانية الالتحاق بها بمجموع درجات أقل من مثيلتها في مصر.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الفترة الماضية شهدت أيضا انتشار إعلانات عديدة عن جامعات وكليات بالخارج يمكن للطلاب المصريين الالتحاق بها وسهولة التقديم بها إلكترونيا، الأمر الذى تسبب في تعرض بعض الطلاب لحالات نصب نظرا لعدم تمكنهم من التأكد من صحة البيانات المنشورة عن تلك الجامعات أو الكليات ومدى الاعتراف بها أو اعتمادها دوليا ومحليا.

وتابعت النائبة: وقع عدد من الطلاب المصريين ضحية لتلك الإعلانات وقاموا بالدراسة في جامعات بالخارج ثم اكتشفوا بعد مرور سنوات من الدراسة أنه غير معترف بها في مصر.

النائبة فاطمة سليم تقدم اقتراح برغبة لإنشاء منصة إلكترونية لمساعدة الطلاب في الالتحاق بالجامعات بالخارج

واقترحت عضو مجلس النواب، إنشاء منصة إلكترونية متكاملة تساعد الطلاب المصريين في البحث عن الكليات والجامعات بالخارج، بحيث تقدم تلك المنصة كل المعلومات المعتمدة رسميا والموثقة بشأن تلك الجامعات والكليات في الخارج، بما فيها شروط الالتحاق بها وقيمة المصروفات وكافة التخصصات ومدى اعتماد شهاداتها في مصر من عدمه.

وأكدت النائبة فاطمة سليم، أن الهدف من ذلك هو التنظيم من ناحية، وحماية الطلاب المصريين من التعرض للنصب عليهم وضياع مستقبلهم الدراسي من ناحية أخرى.