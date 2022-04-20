الأرصاد تحذر المواطنين من ارتداء الملابس الصيفية

حذر خبراء الأرصاد الجوية من تخفيف الملابس بشكل كبير او ارتداء الملابس الصيفية حيث يتوقع خلال الساعات القادمة إن يبدأ انخفاض كبير فى درجات الحرارة على غرب البلاد و تصل إلى 12 درجة مئوية متوقعة لغرب مطروح مساء اليوم وحتى صباح غدا الاثنين.

واضاف خبراء الأرصاد اجواء شديدة الحرارة تضرب الان معظم أنحاء البلاد ما عدا غرب محافظة مطروح فالاجواء أقل حرارة .

ووفقاً لخرائط الطقس يتوقع الخبراء أن تضرب عاصفة قوية شرق محافظة مطروح كما و غير متوقع أن تتحرك هذه العاصفة شرقا باتجاه الدلتا والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد . انما نشاط نسبى للرياح على هذه الأماكن مع بعض الرمال والأتربة العالقة .

واضاف الخبراء سحب مدارية متوسطة وعالية وبعض السحب المنخفضة على محافظة مطروح متوقع أن يسقط منها بعض الأمطار الخفيفة .

وعن طقس يوم الاثنين :

كشف الخبراء عن دخول رياح شمالية غربية تعمل علي انخفاض درجات الحرارة بشكل نسبي علي شمال البلاد حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة علي القاهرة 33 درجة كما تنخفض درجة الحرارة الصغري وتعود الأجواء الباردة ليلا وفي الصباح الباكر.

كما تنخفض الرؤية الأفقية علي شمال وجنوب الصعيد بسبب الرمال المثارة.

وعن طقس يوم الثلاثاء :

يتوقع الخبراء أن تشهد البلاد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة علي كافة الانحاء لتسود أجواء معتدلة خلال ساعات النهار وباردة ليلا وفي الصباح الباكر.

وعن درجات الحرارة العظمى و الصغرى الاثنين :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 18 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 25 درجة

وعن درجات الحرارة الثلاثاء :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 24 درجة