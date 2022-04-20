وزير التنمية المحلية يتلقى تقريراً حول جهود منصة ” أيادى مصر ”...

*اللواء محمود شعراوى : تعيين منسق بكل محافظة .. وتنظيم ورش تدريبية وتعريفية في 8 محافظات بمشاركة المنتجين والحرفين*

*وزير التنمية المحلية : نسعى لتطويرها وتوسيع نطاقها لفتح أسواق جديدة محلياً وعالمياً .. وتوفير فرص عمل للمرأة والشباب*

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، تقريراً حول آخر جهود " منصة أيادى مصر " التي أطلقتها الوزارة خلال عامها الأول 2021 – 2022 وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى وشركة ( إي أسواق مصر) للتسويق الإلكترونى للمنتجات اليدوية والتراثية والحرفية التي تتميز بها مختلف محافظات الجمهورية عبر المنصة .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن " منصة أيادى مصر " تأتى في إطار استراتيجية الوزارة لتمكين المرأة والشباب وإتاحة فرص العمل وتعزيز ودعم جهود الحكومة نحو استراتيجية التحول الرقمي من خلال المشاريع والمبادرات التي يتم تدشينها .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن المنصة تهدف إلى التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتطوير مهارات وقدرات الحرفيين مما يحقق تمكين لهؤلاء المنتجين ضمن الإطار الاقتصادي للدولة ودعم القدرات الاقتصادية لأفراد الأسرة المصرية .

وأضاف " شعراوى " إن العام الأول لإطلاق منصة "أيادى مصر " شهد عقد ورشة تدريبية لمنسقي المنصة بالمحافظات خلال نهاية العام الماضى لتعريفهم بالمشروع ومدي أهمية هذه المنصة في الترويج والتسويق منتجات الحرف اليدوية بالإضافة إلي معرفتهم بالمهام الموكلة لهم عقب الورشة ، وما هى التكتلات الاقتصادية وكيفية تكوينها وأهميتها ، مما أسفرت تلك الورشة التدريبية عن نتائج متميزة من أنشطة للمنصة منفذة من قبل المنسقين بالمحافظات ، مضيفاً أن الفترة الماضية شهدت أيضاً عقد سلسلة من ورش العمل والحلقات التدريبية لمجموعات من المنتجين والحرفيين أصحاب المنتجات المتميزة والتي بلغ عددهم حوالي 280 منتج ومنتجة من محافظات الأقصر - أسوان – الشرقية – الغربية – الاسماعيلية ، مضيفاً أن الهدف من تلك الورش هو تعريف المنتجين بالمنصة وأهميتها ، كيفية إدارة الحساب علي الموقع ، كيفية البيع الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، كيفية الغليف الجيد للمنتجات والتسعير المناسب لها ، بالإضافة إلي أهمية التسويق الالكتروني والتجارة الالكترونية ، كما سبق تلك ورش العمل عقد دورات تدريبية عقدتها المنصة بمحافظات مرسي مطروح ، قنا ، وسوهاج.

وأشار التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية إلى أن بعض تلك الورش التدريبية شهدت إقامة معرض صغير لعرض المنتجات لمعاينة مدى جودتها لرفعها علي الموقع الالكترونى الخاص بالمنصة حيث تضمنت تلك المعارض مختلف أنواع المنتجات منها (الجلود ، الكروشية ، الحرز ، السجاد والكليم اليدوي ، اكسسوارات ، الأباستر ، نحت فرعوني وغيرها من المنتجات الحرفية المتميزة ) .

وقال وزير التنمية المحلية أن الوحدة المعنية بمتابعة جهود منصة "أيادى مصر" بالوزارة أجرت جولة ميدانية في شارع المعز بالقاهرة بالتعاون مع شركة " إي-أسواق مصر " وبرنامج الاغذية العالمي لمعاينة المنتجات النحاسية ومعرفة المنتجين بمنصة أيادي مصر وامكانية رفعها علي الموقع مما لقي تفاعل جماهيري واسع من قبل هؤلاء المنتجين.

وأكد اللواء محمود شعراوى سعى الوزارة ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها لمنصة " أيادي مصر" الإستمرار في تطويرها وتوسيع نطاقها خلال العام الثانى 2022 لزيادة الإنتشار للمنتجات المعروضة وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلي والدولي مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والفتيات والمرأة للمساهمة في القضاء على البطالة ، كما تشمل الخطة أيضاً إنشاء قاعدة بيانات بالحرفيين والعمل على تحسين منتجاتهم ، إعداد ورش تدريبية وتعريفية جديدة بالمحافظات و فتح أسواق جديدة وخلق فرص عمل لحديثي التخرج من الكليات ذات الصلة بالحرف اليدوية ، تطوير منصة "أيادي مصر" وعمل حملة دعائية موسعة أون لاين وعلى أرض الواقع، بحث إمكانية تفعيل آليات الاقراض الصغير لتمويل أصحاب مشروعات الحرف اليدوية الصغيرة والاستفادة من آليات دعم الوزارة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة مثل صندوق التنمية المحلية ومبادرة " مشروعك" .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن "منصة أيادي مصر" شاركت في بعض المحافل الهامة والمعارض المحلية ذات الصلة بالمجال الحرفي والتي حققت نجاحاً جماهيرياً وترويجياً واسعاً للمنصة ومن تلك الأنشطة معرض تراثنا ، معرض ديارنا بمحافظة المنيا ، مهرجان مدينة الفسطاط ، جناح "أيادي مصر" في يوم المدن العالمي بمحافظة الأقصر.

وقال الوزير أنه تم تعيين منسق فرعي للمنصة بكل محافظة للتنسيق ومتابعة أعمالها من خلال تأسيس وحدة أيادي مصر والتواصل مع كافة الحرفيين وادراجهم علي الموقع والمشاركة في المعارض التي تقام ذات الصلة.

جدير بالذكر إن وزير التنمية المحلية قد أطلق منصة أيادي مصر خلال احتفال الوزارة بيوم المرأة المصرية في خلال شهر مارس 2021 ، وتتميز المنصة عن غيرها من المواقع التسويقية الأخرى من حيث الثقة والمصداقية و أن منتجاتها ذات طابع تراثى مصري مميز ، وعليها ما يقرب من 1335 منتج فني متنوع مصنوع بأيادى المصريين من مختلف محافظات مصر.