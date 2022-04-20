عبد العاطى يبحث مع السفير الياباني مجالات التعاون المشترك بين البلدين في...

- تعاون مصرى ياباني لإستكمال تطوير منظومة المنشآت المائية الرئيسية على بحر يوسف

- البدء في إنشاء قناطر ديروط الجديدة كأحد مشروعات تحديث وتأهيل منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية

- بحث التعاون في مجال إعداد الخطط الاستراتيجية لتأهيل ورفع كفاءة محطات رفع المياه ، وتدريب الكوادر الفنية لإدارتها

- عرض موقف دراسة تحسين إدارة الموارد المائية بمحافظات الغربية والفيوم وبني سويف

- إستعراض الإستعدادات الجارية لعقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه ، وجناح المياه بمؤتمر المناخ ، والمشاركة اليابانية المرتقبة في الحدثين

- قيام اليابان بعرض إستخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه بالمحطات الصغيرة خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم

- مشروعات كبرى لتحسين وتطوير منظومة الري والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية

- التوسع فى إستخدام الطاقة الشمسية فى مشروعات الرى والإدارة الرشيدة للمياه الجوفية لتقليل الإنبعاثات والتخفيف من التغيرات المناخية

- إستعراض الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي ، وما أبدته مصر من مرونة واضحة خلال المفاوضات

إلتقى السيد الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بالسيد السفير/ أوكا هيروشى سفير اليابان الجديد بالقاهرة ، حيث تم مناقشة عدد من مجالات التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية ، وذلك بحضور السيد الدكتور/ رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ، والسيد الدكتور/ أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات.

ورحب الدكتور عبد العاطى بالسيد السفير مشيداً بالتعاون المتميز بين مصر واليابان والذى يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين فى مجال الموارد المائية ، ومن جانبه عبر السفير اليابانى عن شكره للدكتور عبد العاطى مشيراً للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين في كافة المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية.

وأشار الدكتور عبد العاطى إلى أن مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة والذى بدأ تنفيذه بقرض ياباني ميسر ، يأتى إستمراراً لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الرئيسية الواقعة على بحر يوسف ، تم خلالها إنشاء عدد (٦) قناطر بمنحة يابانية هى (قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقولا ومنشأة الدهب) ، مؤكداً أن هذا المشروع يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف سيادته أنه سبق إعداد دراسة جدوى بمعرفة وكالة التعاون اليابانية (جايكا) لتأهيل نظام الرى على ترعة بحر يوسف بالكامل بين عامى (١٩٩١ -١٩٩٢) ، وإجراء دراسة جدوى متكاملة (فنية – اقتصادية – بيئية – اجتماعية) لمجموعة قناطر ديروط من خلال منحة من الجانب اليابانى وبمعرفه المكتب الإستشارى اليابانى "سانيو" خلال عامي (٢٠٠٩ – ٢٠١٠) والتى تم من خلالها الوقوف على الحالة الإنشائية الهيدروليكية لمجموعة القناطر ومقترحات تطوير منظومة متكاملة لإدارة المياه بمنطقة الدراسة خلف مجموعة القناطر ، والتي تخدم زمام ١.٥٠ مليون فدان في (٥) محافظات هى (أسيوط - المنيا - بنى سويف - الفيوم – الجيزة) .

وتباحث الدكتور عبد العاطى والسيد هيروشى حول التعاون بين البلدين في اعداد الخطط الإستراتيجية لتأهيل ورفع كفاءة محطات رفع المياه ، وتدريب الكوادر الفنية في مجال إدارة محطات الرفع.

كما تم إستعراض موقف الدراسة الخاصة بتحسين إدارة الموارد المائية بمحافظات الغربية والفيوم وبني سويف والتي تشمل ترع الإبراهيمية وبحر يوسف وقاصد وأبو شوشة وعروس وأبو سير ، وما تم إنجازه حتي تاريخه من أعمال تحديد للترع والمنشات الهيدروليكية المقامة عليها ، حيث من المتوقع نهو أعمال الدراسة بنهاية العام الحالي.

وإستعرض الدكتور عبد العاطى خلال اللقاء موقف الإستعدادات الجارية لعقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه ، وجناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP27 ، والمشاركة اليابانية المنتظرة فى فعاليات هذين الحدثين الهامين ، ومشاركة الشركات اليابانية في المعرض المقام على هامش إسبوع القاهرة الخامس للمياه.

وأشار الدكتور عبد العاطى الي توسع الوزارة فى إستخدام الطاقة الشمسية فى مشروعات الرى ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الإعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الإنبعاثات فى إطار إجراءات التخفيف من التغيرات المناخية ، ومن جانبه أشار السفير الياباني إلى أنه من المقرر قيام اليابان خلال فعاليات جناح المياه المقام ضمن مؤتمر المناخ بعرض أحدث التجارب والتطبيقات اليابانية الخاصة بإستخدام الطاقة الشمسية في مجال تحلية المياه بالمحطات الصغيرة.

وإستعرض الدكتور عبد العاطى والسيد هيروشى التنسيق بين البلدين من خلال عضويتهما فى "إئتلاف الدلتاوات" ، حيث إستعرض الدكتور عبد العاطى مساهمات مصر فى الإئتلاف ، وحرص مصر على عرض أولويات وتحديات القارة الأفريقية فى كافة المبادرات الدولية مثل هذا الإئتلاف الهام ، وحشد الدعم الدولى للإئتلاف خلال مؤتمر المناخ القادم.

وأطلع الدكتور عبد العاطى ، السفير اليابانى علي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة حالياً لتحسين وتطوير منظومة الري والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، بهدف مواجهة التحديات المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه ، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى ، والتحول للري الحديث ، والتوسع في تطبيقات الرى الذكى ، ومشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، ودراسة إستخدام المياه عالية الملوحة فى رى المحاصيل ، وأعمال الحماية من أخطار السيول ، وأعمال حماية الشواطئ ، وتأهيل منشآت الرى وغيرها ،واهمية استخدام التكنولوجيات الحديثة في اعمال ادارة الموارد المائية والري مشيراً لتطلع مصر للتعاون وتبادل الخبرات مع اليابان في هذه المجالات.

كما إستعرض الدكتور عبد العاطى مع السفير الياباني الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي ، وما أبدته مصر من مرونة واضحة خلال المفاوضات ، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة ، والتأكيد على السعى للتوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.