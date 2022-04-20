محافظ الوادى الجديد يكرم الأمهات المثاليات بمركزى الداخلة وبلاط

جدة - نرمين السيد - كرم محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الثلاثاء، الأمهات المثاليات على مستوى مركزى الداخلة وبلاط وهما السيدة زينب أحمد سالم والسيدة هدى سيد عكاشة، مثمنا تضحياتهم من أجل أسرهم وأبنائهم.





كما عقد المحافظ لقاءََ مع المواطنين واستمع لمطالبهم وشكواهم، مؤكداََ على جهود الدولة لزيادة إنتاجية محصول القمح بالتعاون مع المزارعين وتذليل عمليات التوريد والاستلام مع الالتزام بالضوابط التى وضعتها المحافظة لتوريد القمح. كما وجه المحافظ بدراسة إدراج منطقة الشوش بمركز بلاط، ضمن الحيز العمرانى للمركز وتحويلها إلى قرية لتوافر كافة الخدمات المؤهلة لذلك، وحصر المشكلات الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا وطرح الأكشاك بنظام القرعة طبقاََ للشروط.

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