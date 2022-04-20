عاجل.. موعد عيد الفطر ومواقيت الصلاة (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وأوضح المعهد، فى بيان رسمى له، أن يوم الأحد الموافق 1/5/2022م هو المتمم لشهر رمضـان 1443هـ.

وأوضح المعهد فى بيان صحفى، أن غرة شهر شـوال 1443هـ فلكيا يوم الاثنين 2/5/2022م (عيد الفطر المبارك).

وقال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد فإن هلال شهر شـوال سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت 29 من رمضـــان 1443هـ الموافق 30/4/2022م (يوم الرؤية).

وتابع: ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) فى مدينة القاهرة وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، ويغرب القمر (فى طور الهلال القديم) قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) فى مكة المكرمة والقاهرة بـ 15دقيقة، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (14 - 15 دقيقة)، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (6 – 20 دقيقة).