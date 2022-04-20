«العربية للتصنيع»: اتفاق مع الأكاديمية العربية للعلوم لتنفيذ مشروعات بحثية

جدة - نرمين السيد - وقعت الهيئة العربية للتصنيع اتفاق تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى؛ لتعزيز الجهود وتحقيق التكامل المشترك فى المجالات البحثية وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.





وأكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق التكامل بين الجامعات وجهات البحث العلمى والمؤسسات الصناعية الوطنية، بما يحقق خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة وفقا لرؤية مصر 2030. وأوضح التراس أنه تم الاتفاق على التنسيق المشترك والاستفادة من الإمكانيات البحثية والتصميمية والمعملية لتنفيذ المشروعات البحثية بما يلبى احتياجات قطاعات الصناعة المختلفة. وأعرب التراس عن ثقته الكبيرة فى العقول والكفاءات البحثية المصرية القادرة على استيعاب أحدث التقنيات التكنولوجية المتلاحقة باقتدار وسرعة، مضيفا أننا نتطلع لجنى ثمار هذا التعاون لبناء القدرات البشرية وتعميق الخبرات لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة. وأعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى عن ثقته فى نجاح هذا التعاون وذلك لما تقدمه الهيئة العربية للتصنيع من دعم مستمر للمؤسسات العلمية المختلفة فى مجالات التدريب والبحث العلمى لتحويل المخرجات البحثية إلى نماذج تطبيقية يمكن الاستفادة منها فى المجالات الصناعية المختلفة.

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