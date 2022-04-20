وزير الرى لسفير اليابان: حريصون على حفظ حقوقنا المائية

جدة - نرمين السيد - ورحب الدكتور عبد العاطى، بالسفير، مشيدا بالتعاون المتميز بين مصر واليابان والذى يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين فى مجال الموارد المائية، ومن جانبه عبر السفير اليابانى عن شكره للدكتور عبد العاطى مشيرًا للعلاقات الطيبة التى تربط البلدين فى جميع المجالات لاسيما فى مجال الموارد المائية.

وأشار الدكتور عبد العاطى، إلى أن مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة والذى بدأ تنفيذه بقرض يابانى ميسر، يأتى استمرارًا لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل جميع المنشآت المائية الرئيسية الواقعة على بحر يوسف، تم خلالها إنشاء (6) قناطر بمنحة يابانية هى (قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقولا ومنشأة الدهب)، مؤكدًا أن هذا المشروع يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الرى بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف أنه سبق إعداد دراسة جدوى بمعرفة وكالة التعاون اليابانية (جايكا) لتأهيل نظام الرى على ترعة بحر يوسف بالكامل بين عامى (1991 -1992)، وإجراء دراسة جدوى متكاملة (فنية – اقتصادية – بيئية – اجتماعية) لمجموعة قناطر ديروط من خلال منحة من الجانب اليابانى وبمعرفه المكتب الإستشارى اليابانى "سانيو" خلال عامى (2009 – 2010) والتى تم من خلالها الوقوف على الحالة الإنشائية الهيدروليكية لمجموعة القناطر ومقترحات تطوير منظومة متكاملة لإدارة المياه بمنطقة الدراسة خلف مجموعة القناطر ، والتى تخدم زمام 1.50 مليون فدان فى (5) محافظات هى (أسيوط - المنيا - بنى سويف - الفيوم – الجيزة) .

وتباحث الدكتور عبد العاطى وهيروشى حول التعاون بين البلدين فى إعداد الخطط الاستراتيجية لتأهيل ورفع كفاءة محطات رفع المياه، وتدريب الكوادر الفنية فى مجال إدارة محطات الرفع.

كما تم استعراض موقف الدراسة الخاصة بتحسين إدارة الموارد المائية بمحافظات الغربية والفيوم وبنى سويف والتى تشمل ترع الإبراهيمية وبحر يوسف وقاصد وأبو شوشة وعروس وأبو سير، وما تم إنجازه حتى تاريخه من أعمال تحديد للترع والمنشآت الهيدروليكية المقامة عليها، حيث من المتوقع نهو أعمال الدراسة بنهاية العام الحالى.

واستعرض الدكتور عبد العاطى خلال اللقاء موقف الاستعدادات الجارية لعقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه، وجناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP27، والمشاركة اليابانية المنتظرة فى فعاليات هذين الحدثين الهامين، ومشاركة الشركات اليابانية فى المعرض المقام على هامش أسبوع القاهرة الخامس للمياه.

وأشار الدكتور عبد العاطى الى توسع الوزارة فى استخدام الطاقة الشمسية فى مشروعات الرى ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الانبعاثات فى إطار إجراءات التخفيف من التغيرات المناخية، ومن جانبه أشار السفير اليابانى إلى أنه من المقرر قيام اليابان خلال فعاليات جناح المياه المقام ضمن مؤتمر المناخ بعرض أحدث التجارب والتطبيقات اليابانية الخاصة بإستخدام الطاقة الشمسية فى مجال تحلية المياه بالمحطات الصغيرة.

واستعرض الدكتور عبد العاطى وهيروشى التنسيق بين البلدين من خلال عضويتهما فى "إئتلاف الدلتاوات"، حيث استعرض الدكتور عبد العاطى مساهمات مصر فى الإئتلاف، وحرص مصر على عرض أولويات وتحديات القارة الإفريقية فى كافة المبادرات الدولية مثل هذا الائتلاف الهام، وحشد الدعم الدولى للائتلاف خلال مؤتمر المناخ القادم.

وأطلع الدكتور عبد العاطى، السفير اليابانى على الإجراءات التى تقوم بها الوزارة حالياً لتحسين وتطوير منظومة الرى والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بهدف مواجهة التحديات المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى، والتحول للرى الحديث، والتوسع فى تطبيقات الرى الذكى، ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، ودراسة استخدام المياه عالية الملوحة فى رى المحاصيل، وأعمال الحماية من أخطار السيول، وأعمال حماية الشواطئ، وتأهيل منشآت الرى وغيرها، وأهمية استخدام التكنولوجيات الحديثة فى أعمال إدارة الموارد المائية والرى، مشيراً لتطلع مصر للتعاون وتبادل الخبرات مع اليابان فى هذه المجالات.

كما استعرض الدكتور عبد العاطى مع السفير اليابانى الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، وما أبدته مصر من مرونة واضحة خلال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع فى أى اتفاق حول سد النهضة، وتأكيد السعى للتوصل لاتفاق قانونى عادل وملزم للجميع يلبى طموحات جميع الدول فى التنمية.