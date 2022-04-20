الكشف على 1254 مريضا ضمن قافلة طبية فى العامرية

جدة - نرمين السيد - وأسفرت نتائج القافلة عن توقيع الكشف الطبى على 1254 مريضًا وصرف العلاج بالمجان، وتحويل 32 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو إجراء تدخلات طبية أخرى، واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وقال وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور أيمن حليم -فى بيان اليوم الأربعاء- إن القافلة ضمت 9 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والمسالك البولية والعيون والجلدية والأسنان وتنظيم الأسرة، وشارك فيها 55 عضوًا من مختلف العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها.

وقالت منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، الدكتورة رشا فوزى، إن القافلة شهدت إجراء 345 تحليلًا طبيًا مختلفًا و10 أشعات سينية، وأشعتين بالموجات فوق الصوتية، علاوة على فحص 72 شخصًا للكشف المبكر عن الضغط والسكر، والتثقيف الصحى لعدد 715 شخصًا من أهالى المنطقة بشأن عدد من الموضوعات الصحية.

جاءت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف.