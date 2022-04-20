مصر تشهد نموا سريعا وملحوظا فى الابتكار الرقمى (16% زيادة)

جدة - نرمين السيد - أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر تشهد نموًا سريعًا وملحوظًا فى الابتكار الرقمى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتزامن مع نجاح منظومة ريادة الأعمال فى مصر وازدهارها بشكل كبير.





وأوضح أن الشركات التكنولوجية المصرية الناشئة استحوذت على أكبر عدد من الصفقات الاستثمارية بقارة إفريقيا خلال عام 2020. جاء ذلك فى الإنفوجراف الذى نشره مركز المعلومات اليوم الأربعاء، حول تطور وضع الشركات التكنولوجية الناشئة فى مصر فى الآونة الأخيرة. وأوضح تقرير جديد صادر عن شركة "كورسيرا"، إلى وصول عدد الشركات الناشئة فى مصر خلال عام 2021 إلى أكثر من 560 شركة ناشئة فى قطاعات التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، والصحة الإلكترونية. وأشار إلى أن نسبة النمو السنوى فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر وصلت فى الوقت الحالى إلى 16%، وبلغت نسبة المستثمرين الأجانب فى الشركات الناشئة التكنولوجية فى مصر إلى 77%، لتستحوذ محافظة "القاهرة" وحدها على النسبة الكبرى من تلك الشركات حوالى 93%.

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