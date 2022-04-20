آخر جهود «منصة أيادى مصر».. التنمية المحلية تسوق للمنتجات اليدوية والتراثية

جدة - نرمين السيد - وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن "منصة أيادى مصر" تأتى فى إطار استراتيجية الوزارة لتمكين المرأة والشباب وإتاحة فرص العمل وتعزيز ودعم جهود الحكومة نحو استراتيجية التحول الرقمى من خلال المشاريع والمبادرات التى يتم تدشينها.

وأوضح شعراوى، أن المنصة تهدف إلى التمكين الاقتصادى للمجتمعات المحلية وتطوير مهارات وقدرات الحرفيين مما يحقق تمكين لهؤلاء المنتجين ضمن الإطار الاقتصادى للدولة ودعم القدرات الاقتصادية لأفراد الأسرة المصرية.

وأضاف شعراوى، إن العام الأول لإطلاق "منصة أيادى مصر" شهد عقد ورشة تدريبية لمنسقى المنصة بالمحافظات خلال نهاية العام الماضى لتعريفهم بالمشروع ومدى أهمية هذه المنصة فى الترويج والتسويق منتجات الحرف اليدوية بالإضافة إلى معرفتهم بالمهام الموكلة لهم عقب الورشة، وما هى التكتلات الاقتصادية وكيفية تكوينها وأهميتها، مما أسفرت تلك الورشة التدريبية عن نتائج متميزة من أنشطة للمنصة منفذة من قبل المنسقين بالمحافظات، مضيفاً أن الفترة الماضية شهدت أيضاً عقد سلسلة من ورش العمل والحلقات التدريبية لمجموعات من المنتجين والحرفيين أصحاب المنتجات المتميزة والتى بلغ عددهم حوالى 280 منتج ومنتجة من محافظات الأقصر - أسوان – الشرقية – الغربية – الإسماعيلية.

وأَضاف أن الهدف من تلك الورش هو تعريف المنتجين بالمنصة وأهميتها، كيفية إدارة الحساب على الموقع، كيفية البيع الإلكترونى عبر وسائل التواصل الاجتماعى، كيفية الغليف الجيد للمنتجات والتسعير المناسب لها، بالإضافة إلى أهمية التسويق الإلكترونى والتجارة الإلكترونية، كما سبق تلك ورش العمل عقد دورات تدريبية عقدتها المنصة بمحافظات مرسى مطروح، قنا، وسوهاج.

وأشار التقرير، الذى تلقاه وزير التنمية المحلية إلى أن بعض تلك الورش التدريبية شهدت إقامة معرض صغير لعرض المنتجات لمعاينة مدى جودتها لرفعها على الموقع الإلكترونى الخاص بالمنصة، حيث تضمنت تلك المعارض مختلف أنواع المنتجات منها: "الجلود، الكروشية، الحرز، السجاد والكليم اليدوى، اكسسوارات، الأباستر، نحت فرعونى وغيرها من المنتجات الحرفية المتميزة".

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوحدة المعنية بمتابعة جهود "منصة أيادى مصر" بالوزارة أجرت جولة ميدانية فى شارع المعز بالقاهرة بالتعاون مع شركة "إى-أسواق مصر" وبرنامج الأغذية العالمى لمعاينة المنتجات النحاسية ومعرفة المنتجين بمنصة أيادى مصر وإمكانية رفعها على الموقع مما لقى تفاعل جماهيرى واسع من قبل هؤلاء المنتجين.

وأكد اللواء محمود شعراوى، سعى الوزارة ضمن الخطة الاستراتيجية التى وضعتها لمنصة "أيادى مصر" الاستمرار فى تطويرها وتوسيع نطاقها خلال العام الثانى 2022؛ لزيادة الانتشار للمنتجات المعروضة وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلى والدولى مما يساهم فى توفير فرص عمل جديدة للشباب والفتيات والمرأة للمساهمة فى القضاء على البطالة، كما تشمل الخطة أيضاً إنشاء قاعدة بيانات بالحرفيين والعمل على تحسين منتجاتهم، إعداد ورش تدريبية وتعريفية جديدة بالمحافظات و فتح أسواق جديدة وخلق فرص عمل لحديثى التخرج من الكليات ذات الصلة بالحرف اليدوية، تطوير منصة "أيادى مصر" وعمل حملة دعائية موسعة أونلاين وعلى أرض الواقع، بحث إمكانية تفعيل آليات الإقراض الصغير لتمويل أصحاب مشروعات الحرف اليدوية الصغيرة والاستفادة من آليات دعم الوزارة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة مثل صندوق التنمية المحلية ومبادرة "مشروعك".

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن "منصة أيادى مصر" شاركت فى بعض المحافل الهامة والمعارض المحلية ذات الصلة بالمجال الحرفى والتى حققت نجاحاً جماهيرياً وترويجياً واسعاً للمنصة ومن تلك الأنشطة معرض تراثنا، معرض ديارنا بمحافظة المنيا، مهرجان مدينة الفسطاط، جناح "أيادى مصر" فى يوم المدن العالمى بمحافظة الأقصر.

وقال الوزير، إنه تم تعيين منسق فرعى للمنصة بكل محافظة للتنسيق ومتابعة أعمالها من خلال تأسيس وحدة أيادى مصر والتواصل مع كافة الحرفيين وإدراجهم على الموقع والمشاركة فى المعارض التى تقام ذات الصلة.

يذكر أن وزير التنمية المحلية، قد أطلق منصة "أيادى مصر" خلال احتفال الوزارة بيوم المرأة المصرية فى خلال شهر مارس 2021، وتتميز المنصة عن غيرها من المواقع التسويقية الأخرى من حيث الثقة والمصداقية وأن منتجاتها ذات طابع تراثى مصرى مميز، وعليها ما يقرب من 1335 منتجًا فنيًا متنوعًا مصنوعًا بأيادى المصريين من مختلف محافظات مصر.