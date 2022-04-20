وزير القوى العاملة يسلم 40 شهادة لخريجى الدورات التدريبية بالقاهرة (صور)

جدة - نرمين السيد - سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة 40 شهادة إتمام التدريب لخريجى التدريب المهنى بمديرية القوى العاملة بالقاهرة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومبادرة "مهنتك مستقبلك" التى تم إطلاقها فى المحافظات.





جاء ذلك بحضور أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، ومجدى عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، ومدحت الغمراوى مدير المديرية، وأحمد نظمى وكيل المديرية، واشرف مرزوق معاون الوزير.

وقال وزير القوى العاملة إن شهادات إتمام التدريب المهنى التى يتم تسليمها اليوم للشباب والفتيات، على مجموعة من المهن وهى: التفصيل والحياكة، والمشغولات الخشبية (الأركت)، والطباعة على الأوانى الفخارية والمنسوجات، من خريجى مركز التدريب المهنى، مضيفًا أن تلك الشهادات معتمدة من الوزارة ومديرية القوى العاملة بالقاهرة تؤهل خريجى الدورات للعمل فى الشركات والمصانع الموجودة داخل سوق العمل.

ووجه المديرية، بعمل قاعدة بيانات لخريجى التدريب المهنى، وحصر المهن التى تخرجوا عليها، بالتعاون مع الادارة المختصة بالوزارة، ليكون لدينا بيانات متكاملة عن الخريجين، ومتابعتهم بعد التخرج من التدريب، ومعرفة إذا كانوا التحقوا بفرص عمل داخل الشركات والمصانع، او قاموا بعمل مشروعات خاصة بهم بمفردهم أو بالتعاون مع زملائهم لخدمة المجتمع وتوفير مزيد من فرص العمل والقضاء على البطالة.

كما وجه الوزير بضرورة مكافأة المتميزين من خريجى التدريب المهنى على المهن المختلفة، بكل مديريات القوى العاملة،ومراكز التدريب المهنى ووحدات التدريب المتنقلة التابعة لها، ومساعدتهم بعد التخرج والتواصل مع الجهات المختلفة لحل مشكلاتهم وتذليل العقبات أمامهم، لتحقيق الهدف من منظومة التدريب الجديدة التى خططت لها الوزارة، وتغيير مفهومه بدلاً من تدريب نظرى وشهادة تخرج، إلى جنى ثمار التدريب وتحقيق أهدافه للشباب من الجنسين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم على العمل فى المهن المختلفة.

وخلال الاحتفالية، افتتح الوزير معرضا لمنتجات خريجى التدريب المهنى على مهن التفصيل والحياكة، والمشغولات الخشبية، والطباعة على الأوانى الفخارية والمنسوجات، مشيدا بجودة المنتجات المعروضة ومهارة الشباب من الجنسين التى ظهرت فى منتجاتهم الخاصة التى تم عملها خلال فترات تدريبهم داخل مراكز التدريب المهنى.

وأشار مدير المديرية، إلى أن المديرية تقوم فى مجال التدريب المهنى بتقديم دورات تدريبية مجانية للباحثين عن العمل من الجنسين وبصفة خاصة المرأة فى إطار سياسة الدولة لتشجيع التدريب التحويلى، وتشجيع الشباب على عمل مشروعات خاصة بهم صغيرة ومتناهية الصغر.