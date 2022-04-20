ختام فعاليات تدريب 200 رائدة ريفية ضمن مبادرة «مراكب النجاة»

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، عن ختام فعاليات تدريب 200 من رائدات المجلس بمحافظتى قنا والأقصر، لتعريفهن برسائل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجهود الدولة للحد منها والتعريف بالبدائل المتاحة لتوفير فرص العمل الآمن بالداخل، حيث قام بالتدريب وائل فراج مدير عام إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية بالوزارة، وبحضور الدكتورة هدى سعدى محمدين - مقررة فرع المجلس، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.





ويأتى هذا التدريب فى إطار إطلاق حملة طرق الأبواب تحت شعار "مراكب النجاة شراعها مصرى" بعدد من القرى الأكثر احتياجا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بمحافظتى قنا والأقصر، حيث إن الرائدات سيقمن بعمليات التوعية على مستوى هذه القرى.

وقال وائل فراج، مدير عام إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الهجرة، إن الوزارة نفذت برنامج التثقيف والتوعية لـ 200 من رائدات المجلس القومى للمرأة بمحافظتى قنا والاقصر، بواقع 4 دورات تثقيفية على شارك فى كل منهم 50 رائدة، وذلك لتعريفهن برسائل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية؛ تمهيدا لبدء حملات طرق الأبواب التى سينفذها المجلس القومى للمرأة فى المحافظتين بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية والبدائل الآمنة.

وتابع فراج أن البرنامج يأتى فى إطار استكمال اعتماد مدربين للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن برنامج عمل الحكومة 2018 – 2022 "مصر تنطلق" فى ضوء خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، ووفقاً للبرامج المعتمدة لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج -الهدف الاستراتيجى الأول" حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، البرنامج الرئيسى الأول "الاستقرار الأمنى"، البرنامج الفرعى العاشر مكافحة الهجرة غير النظامية.

وأوضحت إيزيس محمود، المديرة العامة للإدارة العامة لتخطيط البرامج والحملات بالمجلس القومى للمرأة، أنه تمهيدا لإطلاق حملة طرق الأبواب، نظم المجلس دورات تدريبية لـ 200 من رائدات المجلس بمحافظتى قنا والأقصر، لتعريفهن برسائل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجهود الدولة للحد منها والتعريف بالبدائل المتاحة لتوفير فرص العمل الآمن بالداخل.

يذكر أن رسائل الحملة تتضمن مخاطر الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر التى تصل لحد الموت غرقا، والتنويه عن وجود طرق شرعية ومتاحة لهجرة الشباب للعمل بالخارج.