/693139/تعرف-على-موعد-مباراة-ليفربول-القادمة-فى-الدوري-الإنجليزي

يدخل فريق ليفربول لمباراته القادمة امام فريق إيفرتون، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، يوم الأحد الجاري.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

تقدم فريق ليفربول على فريق مانشيستر يونايتد في الدقيقة الخامسة من من عمر الشوط الأول عن طريق لويس ديا، واستطاع محمد صلاح أن يسجل الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، وذلك بعد صيام عن التهديف، ثم أحرز ماني الهدف الثالث في الدقيقة 68، وعاد صلاح للتسجيل في الدقيقة 85..

تشكيل ليفربول

ودخل فريق ليفربول اللقاء بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: فان دايك، روبرتسون، ماتيب، أرنولد

خط الوسط: فابينيو، تياجو، هندرسون

الهجوم: مانى، محمد صلاح، دياز

تشكيل مانشستر يونايتد

فيما جاء تشكيل مانشيستر يونايتد كالتالي: حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: دالوت، ليندلوف، هاري ماجواير، فيل جونز، وان بيساكا

خط الوسط: إيلانجا، بول بوجبا، برونو فرنانديز، ماتيتش

خط الهجوم: راشفورد.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح، ليفربول، 22 هدفًا.

سون هيونج مين، توتنهام، 17 هدفًا.

كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 15 هدفًا.

دييجو جوتا، ليفربول، 15 هدفًا.

ساديو ماني، ليفربول، 14 هدفًا.

إيفان توني، برينتفورد، 12 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 12 هدفًا.

كيفين دي بروين، مانشستر سيتي، 11 هدفًا.

ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 11 هدفًا.

ماسون ماونت، تشيلسي، 10 أهداف.

رياض محرز، مانشستر سيتي، 10 أهداف.

رحيم ستيرلينج، مانشستر سيتي، 10 أهداف.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 10 أهداف.

والجدير بالذكر أن غاب كريستيانو رونالدوا عن المباراة نظرًا لوفاة ابنه، وقد قامت جماهير ليفربول بالتضامن معه بالتفيق الحار له في الدقيقة 7 من عمر اللقاء وهو رقم قميص اللاعب.