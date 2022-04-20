ترتيب جدول الدوري المصري 2022/2021

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري المصري

الزمالك 35 نقطة

الأهلي 31 نقطة

بيراميدز 29 نقطة

سموحة 23 نقطة

فيوتشر 22 نقطة

فاركو 21 نقطة

المصري 19 نقطة

البنك الأهلي 19 نقطة

غزل المحلة 19 نقطة

طلائع الجيش 18 نقطة

إنبي 16 نقطة

الاتحاد السكندري 15 نقطة

سيراميكا كليوباترا 14 نقطة

الجونة 14نقطة

المقاولون العرب 12 نقطة

الإسماعيلي 11 نقطة

مرص المقاصة 10 نقطة

إيسترن كوباني 10 نقاط.

نتيجة مباراة الزمالك والاتحاد

وحقق فريق الزمالك أمس الثلاثاء، الفوز أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 2/0، ضمن منافسات الدوري المصري.

نتيجة مباراة الزمالك ضد بيراميدز

وارتقى الزمالك للمركز الثاني في بطولة الدوري الممتاز بعدما حقق الفوزعلى بيراميدز ليرتفع رصيد الفارس الأبيض للنقطة 28 بينما تراجع الفريق السماوي للمركز الثالث برصيد 26 نقطة بعدما توقف رصيد بيراميدز عقب الخسارة من أبناء ميت عقبة في المواجهة التي جمعت الفريقين في سهرة كروية رمضانية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الزمالك وبيراميدز بهدفيين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة في شوط أول قوي من الناحية البدنية والفنية حتى اهتزت شباك الفريقين بأربعة أهداف خلال النصف الأول من المباراة التي تقام على ملعب الدفاع الجوي.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

يخوض فريق ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.

جيسفالدو فيريرا مدرب الزمالك

قاد البرتغالي جيسفالدو فيريرا تدريب الزمالك في مطلع الشهر الجاري، بعد إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد تراجع مستوى ونتائج أبناء ميت عقبة في مختلف البطولات، والتي جاءت بالتحديد بعد الخسارة من الوداد المغربي بثلاثية في الجولة الثالثة من المجموعة.