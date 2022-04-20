خارجية النواب تناقش الموازنة المقدمة من وزارة المالية عن 3 وزارات للعام المالي 22-23..اليوم

/693079/خارجية-النواب-تناقش-الموازنة-المقدمة-من-وزارة-المالية-عن-3-وزارات-للعام-المالي-22-23اليوم

نعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، اجتماعها اليوم ، لعرض الموازنة المقدمة من وزارة المالية عن "وزارة الخارجية" للعام المالي 2022/2023، على أعضاء اللجنة.

دوت الخليج

عرض الموازنة المقدمة من وزارة المالية عن وزارة الهجرة ووزارة التعاون الدولي

كما يتم عرض الموازنة المقدمة من وزارة المالية عن "وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج" للعام المالي 2022/2023، ويتم عرض الموازنة المقدمة من وزارة المالية عن "وزارة التعاون الدولي" للعام المالي 2022/2023.

البرلمان يوافق نهائيا على إعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (دوت الخليج 1) بميناء دمياط

هذا وقد تم موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس، نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية دوت الخليج بميناء دمياط.

وقال النائب علاء عابد ، أن مشروع القانون، يهدف إلي استكمال تنفيذ البنية الأساسية بمحطة "الحاويات" الثانية بميناء دمياط باستشاري مصري، وشركات مصرية وتمويل من موازنة الدولة بالتنسيق مع مشغل عالمي لتنفيذ البنية الفوقية والإدارة والتشغيل، والتنسيق مع مشغل محطات الحاويات الألماني العالمي الذي يضم شركات "يوروجيت- كونتشيب- هاباج لويد"، على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة التحالف ثلاثين عاماً تبدأ من تاريخ تسليم الأرض من مانح الالتزام.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن مشروع القانون سيعمل على تحقيق ميزة تنافسية كبيرة لميناء دمياط في مجال النقل البحري من خلال إستقبال "سفن الحاويات العملاقة" حيث إنه مستهدف تداول 2 مليون حاوية خلال السنوات الثلاث الأولي من بداية تشغيل هذا المشروع، علي أن تزيد طاقة التداول تباعا لتصل إلي 4 ملايين حاوية في السنة ، ربط محطة الحاويات الثانية بالمراكز اللوجستية والمناطق الصناعية الموجودة بالجمهورية بشبكة السكك الحديدية الحالية، وشبكة القطارات السريعة الجاري تنفيذها لربطها بمحافظات الجمهورية.