/693119/مسلسل-دايما-عامر-الحلقة-18-مصطفى-شعبان-يحقق-في-سرقة-هاتف-طالب

عرضت اليوم الحلقة 18 من مسلسل دايما عامر بطولة الفنان مصطفى شعبان، والتي شهدت تطورات عديدة في الأحداث، التي شوقت الجمهور المحب للمسلسل بشكل كبير، لذا دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل الحلقة وذلك خلال السطور القادمة

مسلسل دايما عامر الحلقة 18

وتمحورت الحلقة 18 من مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان، حول سرقة هاتف أحد الطلاب ليقوم الفنان صلاح عبد الله بجمع كل الطلاب في المدرسة لتفتيشهم ولكن رفض مصطفى شعبان هذه الطريقة ووافقت على رأيه الفنانة لبلبة مديرة المدرسة واقترح عامر أن يتم تفتيش كل طالب على حدى قبل نهاية الحصص المدرسية.

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أبطال مسلسل دايما عامر

ويضم مسلسل دايما عامر، كوكبة من نجوم الفن مصطفى شعبان، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، صلاح عبدالله، محمد محمود، محمد ثروت، أحمد الشامي، كريم عفيفي، طارق عبدالعزيز، محمد التاجي نضال الشافعي، عمرو عبدالجليل، والفنانة لبلبة، فادية عبدالغني، سماء إبراهيم، ميرنا نورالدين، سينتيا خليفة، وعدد من الوجوه الشبابية، ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج مجدي الهواري.

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آخر أعمال مصطفى شعبان الفنية

ومن الجدير بالذكر، أن الفنان مصطفى شعبان تألق في الماراثون الرمضاني المنصرم بمسلسل «ملوك الجدعنة» بطولته إلى جانب عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر يعرض مسلسل دايما عامر في الساعة 7:40 مساءً على شاشة قناة الحياة، وتكون الإعادة الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا، كما يعرض المسلسل على شاشة قنوات ON في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة في الساعة 6:55 صباحًا، بخلاف شاشة التلفزيون المصري ومنصة WATCHIT الإلكترونية.

وتدور قصة المسلسل حول عرض المشكلات التي يواجهها التعليم وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي حول مجموعة من الطلاب داخل مدرسة يتعرضون لأزمات تجعلهم يلجأون للفنان مصطفى شعبان الذي يجسدة شخصية أخصائي اجتماعي.