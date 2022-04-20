نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجازة عيد الفطر المبارك للعاملين بالقطاع الخاص والحكومة والبنوك 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقترب شهر رمضان على الرحيل كما عودنا كل عام فهو يبدأ ثم تمر أيام مسرعة، ومع قرب انتهائه يبدأ الموظفين في البحث عن موعد اجازة عيد الفطر المبارك، حيث يختلف عدد ايام اجازة العيد وفق الجهة التي يعمل بها الموظف، فعدد الايام التي تحتسب في اجازة العيد، تختلف من القطاع الخاص والحكومة والبنوك، وسوف نتناول ذلك من خلال السطور التالية.

اجازة عيد الفطر المبارك للعاملين في القطاع الخاص والحكومة والبنوك 2022:-

أصدرت كل جهة من الجهات السابقة قراراً يتضمن تحديد موعد اجازة العيد للعاملين لديها، فقد أصدر وزير القوي العاملة والهجرة والتدريب محمد سعفان القرار المتضمن بعدد أيام اجازة عيد الفطر المبارك للعاملين بالقطاع الخاص، حيث أشار القرار موعد اجازة عيد الفطر المبارك للعاملين بذلك القطاع وذلك كما يلي:-

أول وثاني شهر شوال لعام 1443 اجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص وذلك وفق نص المادة 52 من قانو العمل رقم 12 لسنة 2002، ويجوز تشغيل العامل إذا ما اقتضت ظروف العمل ذلك ونتيجة لهذا فإن العامل يستحق بالإضافة إلى أجره مثلي الأجر وذلك وفقاً للكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2022 كما يلي:-

أما بالنسبة للعاملين بالحكومة، فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي القرار الخاص بإجازة عيد الفطر بالنسبة للعاملين بالحكومة، حيث من المقرر أن تكون اجازة العاملين بالحكومة 6 ايام تبدأ من يوم السبت 30 أبريل 2022، وحتى يوم الخميس الموافق 5 مايو 2022.

بالنسبة للعاملين في البنوك، فإنهم يحصلون على ذات الاجازة الرسمية التي يحصل عليها أقرانهم العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمصالح الاقتصادية، ولهذا فإن إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين بالبنوك بداية من السبت 30 أبريل 2022، وتنتهي يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، على أن تبدأ البنوك أعمالها اعتبارا من الثامن شهر أبريل الجاري، كما ستعود البنوك للمواعيد السابقة قبل حلول شهر رمضان المبارك، لتبدأ أعمالها اعتباراً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً ، وتستمر حتى بعد الساعة الثالثة مساءً.

وبهذه المناسبة يسرنا أن نقدم افضل التهاني والتبريكات لجميع المسلمين في شتى مشارق الأرض ومغاربها، بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات وكل عام وحضراتكم بخير بتلك المناسبة السعيدة.