/693115/مسلسل-العائدون-الحلقة-18-قتل-صديق-ميدو-عادل-على-يد-تنظيم-داعش

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل العائدون الحلقة 18

وترصد الحلقة 18 من المسلسل تطور علاقة الفنان أمير كرارة بالفنانة أمينة خليل اذ تبدلا الحديث عن أسرار في حياتهم الشخصية ومن المقرر أن تشهد الحلقات المقبلة قصة حبهم وزاوجهم، ثم ينقل المشهد للعملية الجديدة التي سيستلمها عمر “أمير كرارة”

أزمة تهدد علاء والمخابرات المصرية

في أثناء حديثهم ومزاحهم تخبرهم أمينة خليل بأن علاء “ميدو عادل” بدأ في إرسال بعض الصور لهم، وسرعان ما ينقطع الاتصال بعد دخول أحد رجال داعش عليه ويأخذ منه الفلاشة، واذ بالتوتر والذعر يلاحق وجه علاء الذي يتذكر حديث عمر له بأنه في حالة اكتشافة يجب أن يحاول الوصول له واخباره بما حدث.

يزيد قلق عمر على علاء بعد قطع اتصاله فقط بينما أمينة خليل تواصل تحليل الصور الذي أرسلها علاء له، أما عن علاء فهو بين الحياة والموت يحاول ان يصبر نفسه عما سيحدث به اذ تم كشفه.

أمينة خليل تعترف بحبها لأمير كرارة

تعترف دينا “أمينة خليل” لشقيقتها بحبها لـ عمر “أميرة كرارة” بطريقة غير مباشرة، وتقوم بطلب مساعدة اختها في حل لغزة فكيق يعمل في تلك المهنة في حين ان قلبه شديد الطيبة، ثم ينتقل المشهد لمحمود عبد المغني وهو يهدد صفوان ليأتي بمزيد من المعلومات عن كمال.

وتنتهي الحلقة 18 من مسلسل العائدون بقتل كمال لصديق علاء الذي جعله جاسوس على صفوان اذ اشترط عليه صفوان أن يقوم بذلك ليثبت ولائه له.

مسلسل العائدون

جدير بالذكر أن مسلسل العائدون، من بطولة عدد كبير من الفنانين، وهم: أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمود عبد المغنى، والسوري أحمد الأحمد، ورشا بلال، وميدو عادل، وإسلام جمال، ومايا طلام، ونبيل عيسى، وجيهان خليل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب» سعدى – جوهر.