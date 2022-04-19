/693114/بـ-22-هدفا-صلاح-يتربع-على-عرش-قائمة-هدافي-الدوري-الإنجليزي

عزز محمد صلاح صدارته لجدول ترتيب هادفي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد إحرازه لهدفين في مرمى مانشيستر يونايتد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الآنفليد، ضمن منافسات الجولة 30.

وينشر موقع دوت الخليج جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي جاء كالتالي..

محمد صلاح، ليفربول، 22 هدفًا.

سون هيونج مين، توتنهام، 17 هدفًا.

كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 15 هدفًا.

دييجو جوتا، ليفربول، 15 هدفًا.

ساديو ماني، ليفربول، 14 هدفًا.

إيفان توني، برينتفورد، 12 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 12 هدفًا.

كيفين دي بروين، مانشستر سيتي، 11 هدفًا.

ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 11 هدفًا.

ماسون ماونت، تشيلسي، 10 أهداف.

رياض محرز، مانشستر سيتي، 10 أهداف.

رحيم ستيرلينج، مانشستر سيتي، 10 أهداف.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 10 أهداف.

ليفربول يهزم مانشيستر يونايتد برباعية نظيفة

وأنهى فريق ليفربول قمة الدوري الإنجليزي بفوز كبير أمام مانشيستر يونايتد بنتيجة 0-4، وذلك ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإنلجيزي.

تقدم فريق ليفربول على فريق مانشيستر يونايتد في الدقيقة الخامسة من من عمر الشوط الأول عن طريق لويس ديا، واستطاع محمد صلاح أن يسجل الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، وذلك بعد صيام عن التهديف، ثم أحرز ماني الهدف الثالث في الدقيقة 68، وعاد صلاح للتسجيل في الدقيقة 85..

ويغيب كريستيانو رونالدوا عن المباراة نظرًا لوفاة ابنه، وقد قامت جماهير ليفربول بالتضامن معه بالتفيق الحار له في الدقيقة 7 من عمر اللقاء وهو رقم قميص اللاعب.

ويحتل فريق ليفربول المركز الأول برصيد 76 نقطة، ويأتي مانشيستر سيتي في المركز الثاني برصيد 74 نقصة، ويتبقي له مباراة مؤجلة، فيما يأتي فريق مانشيستر يونايتد في المركز السادس بـ 54 نقصة.