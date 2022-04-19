/693106/قريطم-مشروع-تنظيم-محطة-الزهراء-لتربية-الخيول-يهدف-لإحياء-الإرث-المصري-في-إنتاج-الخيول-المصرية-العربية-الأصيلة

ثمن النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، مشروع قانون إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، مؤكداً أن القانون سوف يسهم في اعادة دور مصر التي تمتلك مزارع خيول علي مستوي عالي، بجانب إسهامه والتمهيد لفتح سوق التصدير للخيول .

دوت الخليج

مشروع تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول يهدف لإحياء واستعادة الإرث المصري في إنتاج الخيول

ونوه النائب علاء حمدي قريطم في تصريحات صحفية على هامش اجتماع لجنة الزراعة مساء اليوم بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية لمناقشة مشروع قانون بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة إلى أن القانون يهدف للحفاظ على نـقـاء دمـاء الخيـول الـعـربـيـة الأصيلة.

وأضاف عضو مجلس النواب إلى إن مشروع القانون يأتى فى إطار خطة الدولة لتطوير تلك المحطة؛ بهدف تعزيز مكانتها كإحدى أفضل المزارع الدولية التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم.

بذكر أن لجنة الزراعة قد وافقت نهائيا خلال اجتماعها اليوم على مشروع القانون مؤكدة على أن القانون يهدف لإحياء واستعادة الإرث المصري في تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة، حيث تصبح محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، تتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتتولى المحطة مباشرة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية.

كما تقوم الهيئة بممارسة اختصاصاتها التي تتمثل في الاهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة، وإمساك سجلات خاصة بإثبات نسب سلالات الخيول المسجلة لديها، بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في مجال تربية ورعاية الخيول.