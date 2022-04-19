/693105/هشام-الجاهل-قرار-الرئيس-السيسي-بالإفراج-عن-أكثر-من-960-غارمة-وغارمة-أسعد-الشعب-المصري-في-أول-أيام-العيد

أشاد النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، بقرار رئيس الجمهورية بشأن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن أكثر من 960 غارمة وغارمة، ضمن العفو الرئاسى، وتكفّل صندوق دوت الخليج بسداد ديونهم والتي بلغت أكثر من 30 مليون جنيه، مؤكدًا أنه قرار إنساني أسعد الشعب المصري في أول أيام العيد.

دوت الخليج

قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن أكثر من 960 غارمة وغارمة أسعد الشعب المصري في أول أيام العيد

واوضح هشام الجاهل أن هذه هذه القضية تحتاج إلى الحسم من خلال الانضمام الى مبادرة الرئيس السيسى "مصر بلا غارمات"، ولابد من توافر إجراءات تكون بمثابة تدخلات استباقية تمنع وقوع الغارمات تحت طائلة التجار المستغلين وألا يقعوا فريسه لأشخاص تستغلوا الفقر والعوز والذي يقوم منهم بمضاعفة قيمة السلعة مرتين في قيمة الأقساط.

واكمل عضو مجلس النواب أن الرئيس السيسي دائما يفى بما يتعهد به أمام شعبه، وأن الغارمين والغارمات ضحية المجتمع وهذه حقيقة ولا بد من معالجة المشكلة من خلال تعديل تشريعي، خاصة بعدما تحول القانون إلى سيف مسلط على رقاب الفقراء، مؤكدًا أن هذا التعديل من شأنه منع سجن الغارمات والغارمين.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كلف وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد مديونيات جميع الغارمات من خلال صندوق دوت الخليج.

وكتب الرئيس، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: وجهت اليوم وزارة الداخلية باتخاذ اللازم للإفراج عن كل الغارمات من السجون المصرية بعد سداد مديونياتهن من صندوق “دوت الخليج”، كما أكدت ضرورة أن يقضين أول أيام عيد الفطر المبارك وسط أسرهن.