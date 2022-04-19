في الدقيقة 85.. محمد صلاح يواصل التألق ويسجل الهدف الرابع للريدز في مرمي مانشستر يوناتيد

سجل الدولي المصري محمد صلاح هدف ليفربول الرابع في الدقيقة 85 في مرمى مانشستر يونايتد في المباراة المقامة حالياً على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من مسابقة الدورى الإنجليزى للموسم الجاري 2021-2022، لتصبح النتيجة 4-0.

جاءت أهداف المباراة عن طريق الثلاثي لويس دياز، محمد صلاح، ساديو ماني، في الدقائق 5، 22، و68 على التوالي، قبل أن يضيف الفرعون هدفه الثاني والرابع لفريقه.

ويحتل فريق ليفربول وصافة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 73 نقطة، خلفًا لفريق مان سيتى المتصدر برصيد 74 نقطة، فيما يأتى مانشستر يونايتد بالمركز الخامس برصيد 54 نقطة.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: فان دايك، روبرتسون، ماتيب، أرنولد

خط الوسط: فابينيو، تياجو، هندرسون

الهجوم: مانى، محمد صلاح، دياز

تشكيل ليفربول

تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: دالوت، ليندلوف، هاري ماجواير، فيل جونز، وان بيساكا

خط الوسط: إيلانجا، بول بوجبا، برونو فرنانديز، ماتيتش

خط الهجوم: راشفورد