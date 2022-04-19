بروده ونشاط رياح مصحوب بالأتربة.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الغد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة خلال الساعات القادمة، وحتى صباح غد الأربعاء، وأجواء تميل إلى البرودة وتشمل كل أنحاء البلاد.

ويتوقع خبراء الاهيئة، عن وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مدن الصعيد ومثلث حلايب وشلاتين وجنوب الوادي الجديد وخليج السويس ومدن البحر الأحمر. وأضافت الهيئة، أنه من المتوقع أن تهدأ الرياح تدريجيا على أغلب أنحاء البلاد، وتبقى نشطة بشكل نسبي على جنوب الصعيد حتى أقصى جنوب البلاد، ومسطح البحر الأحمر والمدن المطلة عليه وخليجى السويس والعقبة. وعن درجات الحرارة المتوقعة الغد الأربعاء مايلي:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 25 - 14. السواحل الشمالية 21 - 14. جنوب سيناء 29 - 19. شمال الصعيد 26 - 14. جنوب الصعيد 34 - 19.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.