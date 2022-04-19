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محافظ أسوان يشارك ذوى الهمم حفل الإفطار الرمضانى

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أ ش أ 2022-04-19 22:24 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - شارك أشرف عطية محافظ أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، فى حفل الإفطار الجماعى الذى نظمته المحافظة بدار رعاية البنين بمناسبة شهر رمضان المعظم وذلك بمشاركة المقيمين بدور الرعاية الاجتماعية للبنين والبنات، والفتيات القبطيات، بالإضافة إلى المتفوقين والفائزين بالعديد من البطولات والميداليات من ذوى الهمم من إدارة التربية الخاصة بالتربية والتعليم، وأيضا نادى ذوى الاحتياجات الخاصة.

وتبادل المحافظ، خلال حفل الإفطار، الحديث مع أبنائه من دور الرعاية الاجتماعية للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والمعيشية.

ووجه المحافظ التهنئة للمتفوقين من ذوى الهمم على ما حققوه من المراكز الأول بمختلف المسابقات والبطولات على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن المحافظة لن تدخر جهدا من أجل دعم جميع فئات المجتمع الأسوانى، والعمل على تلبية تطلعاتهم ومطالبهم وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وأعرب محافظ أسوان عن سعادته بمشاركته لأبنائه من دور الرعاية الاجتماعية وذوى الهمم فى حفل الإفطار الجماعى وهو ما يعكس مدى الترابط والتماسك بين مختلف قوى المجتمع.

وفى نهاية حفل الإفطار حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع أبنائه من دور الرعاية الاجتماعية وذوى الهمم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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