حفل إفطار جماعى لمذيعى قطاع الأخبار على النيل

جدة - نرمين السيد - وشارك فى حفل الإفطار نجوم الأخبار من أجيال متعاقبة، وجاء ذلك تنفيذا لتقليد عريق للمدرسة الإعلامية المصرية. وفى وفى أجواء مبهجة يسودها الود والمحبة تم الاحتفال بعيد ميلاد الإعلامية الكبيرة بثينة كامل.

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