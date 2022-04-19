/693100/مسلسل-الكبير-أوي-6-الحلقة-18-تناقش-قضية-إدمان-الانترنت

مسلسل الكبير أوي الحلقة 18، بدأ بحوار بين جوني “أحمد مكي”، ومربوحة “رحمة أحمد”، يتحدثان عن هجرس الذي قام بفبكرة فيديو واتهام جوني الجاسوس، اذ انهم يواصلان حرب السوشيال ميديا مع بعضهم البعض.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 18

قلت عدد المشاهدات لدى جوني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تمكن هجرس من إقناع أهل المزريطة بأنه جاسوس، ليذهب جوني إلى عرقوقة “ديلر” ليشتري منه مشاهدات على السوشيال ميديا ولكن يطلب منه مبلغ كبير مقدر بـ 200 ألف جنيه.

الكبير يرفض إعطاء جوني 200 ألف جنيه

يرفض الكبير اعطاء جوني 200 ألف جنيه الذي يريد الحصول عليها ليسلمها إلى عرقوقة ليقوم بزيادة عدد المشاهدات على صفحاته ويسحق هجرس، ثم يعنفه ويحذر من ابتعاد مربوحة عن هذا العالمي الافتراضي الذي تسبب في ادمانها له وتأثرها به.

الكبير يقطع الانترنت.. وهكذا أعاد مكي تقديم أغنية قطر الحياة

وتنتهي مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 18، بمحاولة الكبير قطع الانترنت على جوني، لكن يكون الاخير قد أدمنه، ومن ثم يعيد تقديم أغنيته الشهيرة “قطر الحياة” الذي قدمها مكي لمحاربة أضرار الادمان، أما عن هجرس بطلب هجرس من جوني تقديم فيديوهاته على صفحته التي وصلت إلى 3 ملايين مشاهدة.

مسلسل الكبير أوي 6

جدير بالذكر أن مسلسل الكبير أوي 6 يعرض يوميًا طوال شهر رمضان في تمام الساعة 6:20 مساءً ويعاد الساعة 1:50 بعد منتصف الليل وتأتي الإعادة الثانية الساعة 2:00 مساء في اليوم التالي وذلك عبر شاشة قناتى ON وON دراما بجانب عرضه عبر منصة Watch it الرقمية.

ويشارك الفنان أحمد مكي في بطولة الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي عدد من النجوم مثل رحمة أحمد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد سلام، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، علاء زينهم، حسين أبو حجاج، ومصطفى غريب، حسن القناوي، وآخرين بجانب ظهور مجموعة من ضيوف الشرف منهم حمدي الميرغني، وماجد الكدواني، ونرمين الفقي، وسليمان عيد وأسماء جلال، وآخرين والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.