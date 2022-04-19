/693099/مسلسل-الاختيار-3-الحلقة-18-قيادات-الاخوان-تطعن-في-قرار-وقف-انتخابات-البرلمان-دون-الرجوع-لـ-مرسي

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 18، منى الشاذلي وعدد من الاعلامين وهم تتحدثوا عن احترام المؤسسات لقرار القضاء الادراي بوقف انتخابات البرلمان ولكن أصدر قضاء الدولة قرار بالطعن في هذا الحكم.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 18

علق محمد مرسي على قرار الطعن في قرار وقف انتخابات البرلمان، قائلا: “يعني إيه أخد قرار وأرجع فيه، مش كنا نزلنا بيان بنفي الطعن في الحكم، الناس هتقول عليا إيه دلوقتي”، ثم يرصد سخرية الشارع المصري من هذا القرار الذي تراجع عنه مرسي بعد إصدراه قرار رسمي بالنفي.

مصنع سماد يصنع مواد خام لصناعة القنابل وإرسالها لسيناء

يرصد أحمد عز ارتباط أبو القاسم الارهابي بأحد الأشخص الذين يملكون مصنع سماد، الأمر الذي يحيره فيذهب لتفتيشه، فيجد به مواد خام معدة للتهربيب وتدخل في صناعة القنابل، ويقومون بإرسالها كل شهر في سيناء.

الضابط مصطفى يجند سيدة من سيدات الاخوان

نجح الضابط مصطفى “أحمد السقا”، يتنجنيد سيدة من سيدات جماعة الاخوان الارهابية ويتفق معها على الأتي: “أبو منير هيعمل اختبار ولاء عشان يشوف مدى ولائك ليها وتنفذي اللي هيطلب منك من غير تفكير”، وهذا ما سيحدث فستقوم الجماعة بإعطائها شنطة لكي ترسلها لشخص ما، وبالفعل تقوم بذلك وتنجح في اداء الاختبار.

شقيق اللواء زكريا يزداد حيرته بشأن حماه الاخواني ويكشف أفعال غامضة له

ينتقل المشهد لشقيق اللواء زكريا وهو يتحدث عن حماه أحد قيادات جماعة الاخوان الارهابية، فيقول: “مصر ياخدني معاه في كل مشويره وفيه فلوس بتطلع من غير ورق في مصر وجوه مصر المفروض بتاع ربنا هيكون بيعمل اي”.، لينصح اللواء زكريا، قائلا: “متحكمش على الناس بالمظهر، وخلي بالك من اللي بيحصل حواليك، هو عايزك شابهه ومينفعش تكون شببه، ومتخافش طول مانا موجود ولو حسيت بحاجة غلط امشي بسرعة”.

مهنة أحمد عز تحوله من الزواج بحبيته

بعد رفض والد حبية أحمد عز طلب يدها منه، ذهب ليستفسر عن السبب، فيقول له والدها: “هحكيلك، كنا 3 أصحاب متربين سوا اتحقق حلم 2 مننا واحد بقى ظابط جيش وواحد شرطة وأنا دخلت طب عشان لو حد فيهم تعب انا اللي اعالجه والاتنين استشهدوا واحد منهم مات على ايدي ملحقتش انقذه، مش هقدر أوافق أجوزك بنتي عشان متحسش بالي حسيت بيه”.

الاعتداء على كارولين عزمي من قبل جماعة الاخوان

يرصد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 18، تعرض كارولين عزمي الت يتعمل مع المخابرات المصرية للاعتدء من قبل جماعة الاخوان الارهابية في شوراع مصر بعدما اتهمت بتصوريها لهم، اذ قام عدد من شباب الاخوان بخطف الحقيبة منها والانهيال عليها بالضرب المبرح.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 18 تكشف تسريب جديد لـ محمد مرسي

وتنتهي الحلقة 18 من مسلسل الاختيار بتسريب جديد لمحمد مرسي عن، قال فيه: “لا النهاردة بتوع اللجان قاعدين وكلهم عاوزين لجنة العلاقات الخارجية محمد أنور السادات عايز لجنة العلاقات الخارجية، والا الدنيا مهدودة هو رامي لكح هم عارفين أن رامي في المخابرات ومحمد أنور مع الإسرائيليين يعني حافظينها.. لكن هو من زمان قلي بيني وبينه أنا هادخل الانتخابات.. من قبل الانتخابات قال لجنة العلاقات الخارجية محمد أنور السادات وبعدين على فكرة هو امكانيته المهارية مش كبيرة مش عالية