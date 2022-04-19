«شغل البيت السبب» ..اعترافات مثيرة لوالد فتاة البلكونة بعد القبض عليه

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، القبض علي المتهم بمحاولة إلقاء ابنته من البلكونة بالطابق الأول بشارع فيصل بمنطقة الهرم.

دوت الخليج

وخلال التحقيق معه، اعترف والد فتاة البلكونة، بحدوث مشادة كلامية بينه وبين ابنته، نتيجة تقصيرها في عمل المنزل، الأمر الذي دفعه للتعدي عليها، لتفر الفتاة هاربة إلي البلكونة.

اعترافات والد فتاة البلكونة بشأن محاولة إلقاءها

وقال: عند وصولي للبلكونة وجدت ابنتي تحاول الهروب والقفز خوفا مني، فأردت إفحاولت إنقاذها بمساعدة الأهالي، نافيا ما تردد علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن محاولة إلقائها من البلكونة.

رجال المباحث استمعوا لأقوال الفتاة التي تدعي "م.أ"، وتبلغ من العمر 12 عاما، مؤكدة أن والدها تعدي عليها بالضرب المبرح نتيجة خلافات أسرية، لتجد البلكونة ملاذها الوحيد ، إلا أنه سرعان ما تحول لمكان غير آمن، قائلة: والدي كان يبحث عني وعندما شاهدني أمسك بي وحاول إلقائي من البلكونة، إلا أنني استنجدت بالجيران الذين تمكنوا من إنقاذني.

الإدارة العامة لمباحث الجيزة نجحت في القبض علي والد فتاة البلكونة الذي حاول إلقاء ابنته من بلكونة شقته بالطابق الأول بشارع فيصل بمنطقة الهرم ، مؤكدة أن الفتاة تقيم مع والدها بمنزل يسكن برفقته أخيه ووالدهما.

مشادة كلامية وخلافات أسرية

وأشارت إلي أن محاولة إلقاء الأب لابنته من البلكونة كان نتيجة مشادة كلامية بينهما، جاء علي أثرها محاولة إلقاء ابنته من البلكونة.

وكانت قد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأب تجرد من المشاعر الإ نسانية، لمحاولته الجادة في إلقاء ابنته من بكونة شقته بالطابق الأول علوي، الأ مر الذي تسبب في فزعها وخوفها.

ووثق الفيديو المتداول، محاولة إنقاذ بنت قبل سقوطها من بلكونة عقار، حيث تبين من خلاله محاولات الجيران في إنقاذها قبل السقوط من البلكونة في أحد الأدوار العالية.

الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسبب في إحداث موجة غضب عارمة بين رواد التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا الأجهزة الأمنية بضرورة معرفة مكان هذه الواقعة والقبض على الأب مرتكب الواقعة.