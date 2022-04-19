/693094/أنا-مش-جاي-عشان-جوزك-أحمد-السعدني-يتحرش-بمنة-شلبي-في-بطلوع-الروح

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل بطلوع الروح إشتعال كبير في الأحداث، خاصة بعد الأحداث التي أكدت في حلقة اليوم أن تغير حال أكرم ما هو إلا إنتقام من عمر -أحمد السعدني- من روح -منة شلبي- التي كان يحبها منذ أيام الجامعة، لذا يرصد لكم دوت الخليج تفاصيل الحلقة وذلك خلال السطور القادمة

بدأت الحلقة 4 من مسلسل بطلوع الروح، بمشهد فلاش باك لعزاء في شتاء ٢٠١٤ ويدخل عمر ليعزي أكرم في والدته، ويتحدث معه عن فضل الصلاة والتقرب إلى الله ويطلب منه الذهاب لصلاة الجمعة معه في اليوم التالي.

عمر يشاهد صور روح وأكرم في حسرة

ليعود المشهد إلى الرقة عام ٢٠١٧ وتطعم روح سيف أثناء تحدثه عن الاشتياق لجده فؤاد لتخبره بأنهم سيرونه قريبًا، يعود أكرم للبيت ويطمأن على سيف ويتحدث مع روح فتتركه وتذهب، ويأكل عمر الكشري التي حضرته زوجته له على طريقة روح وقد بدا على وجهه القلق ويأخد أكرم القرص المنشط ويذهب لروح التي تطلب منه أن تكلم والدها، ولكنه يحاول الاقتراب منها ولكنها ترفض فيتركها وهو غاضب، ويبحث عمر في هاتف روح ويشاهد الصور الموجودة به برفقة أكرم، يجتمع أمير الرقة بعمر وباقي الجنود ويخبرهم بالحملة التي سيتم شنها عليهم ويطلب منهم الإستعداد، ثم يتحدث مع عمر بمفرده ويطلب منه الحصول على المعلومات.

عمر يذهب لروح في عدم وجود أكرم

ويسأل أكرم أبا قاسم عن دواء سيف، ثم يلتقي به عمر ويطمأن على صحة سيف ثم يتحدث معه عن دوره المهم بالنسبة لهم وأنه سيقوم بتدريبه على السلاح ثم يطلب منه الإستعداد، ويذهب عمر لروح ثم يعطيها الدواء الخاص بسيف ويقترب منها ثم يتركها ويذهب، وترسل إلى النساء المنتقبات رسالة لشخص في السر بأن روح مازالت على قيد الحياة. ويقوم أكرم بإبلاغ روح عن دخوله عزوة ولكنها لا تهتم وتخبره بمحاولة لمس عمر لها فيتركها ويخرج وتنتهي الحلقة.

أبطال مسلسل بطلوع الروح

ومسلسل "بطلوع الروح" بطولة عدد كبير من نجوم الفن وهم: منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد داود، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند بو عبود، ودارينا الجندى، وتأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكرى، وإنتاج صادق الصباح، وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال التي تتكون من 15 حلقة فقط.